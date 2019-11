Mourinha spasio skupljač lopti: Inteligentan je baš poput mene

Opasno je živio Jose Mourinho u svom europskom debiju na Tottenhamovoj klupi. Olympiacos je u Londonu vodio 2-0 nakon 19 minuta da bi Spursi velikim preokretom potvrdili drugo mjesto iza Bayerna.

No da Harry Kane nije brzo u drugom dijelu zabio za 2-2, pitanje je što bi bilo od takvog preokreta. A inicirao ga je - dječak koji skuplja lopte.

- Volim inteligentne dječake koji su zaduženi za lopte kakav sam i ja bio. Bio sam briljantan u tome, a ovaj momak sada je također sjajan - pohvalio je Mourinho momka koji je brzo bacio loptu za izvođenje auta do Auriera koji je potom uposlio Lucasa, a on Kanea.

- Čita dobro igru, razumije je i napravio je važnu asistenciju. Nije on tu samo da gleda utakmicu, on živi igru i igra je dobro. Probao sam ga pozvati u svlačionicu da proslavi s nama, ali je zbrisao.

Portugalac je "uzornom zaposleniku" dao i peticu, ali ona je malo vrijedila Ericu Dieru kojeg je zamijenio u 29. minuti.

- Najteži trenutak za mene je kada sam napravio tu izmjenu. Povrijedio sam igrača i sebe. Vrlo je inteligentan momak koji shvaća što je tim. Nije bilo do njegovog nastupa, već do onoga što treba timu. Osjetio sam da je jedan igrač u veznom redu dovoljan, trebao nam je drugi kreativni igrač koji bi igrao s Allijem. Ispričao sam mu se, ali on zna da je to zbog tima.