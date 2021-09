Jose Mourinho je na klupi Rome imao početak iz snova. Krenuo je s tri pobjede, navijače je hvatala lagana euforija, ali već nakon 6. kola Special One suočio se s prvim velikim problemima. Nakon poraza od Verone, njegova Roma izgubila je od Lazija (3-2), a taj poraz puno više boli jer je od mrskog gradskog rivala.

Kontroverzni Portugalac nam je nebrojeno puta pokazao svoje gospodske manire, primjerice kada je došao u svlačionicu Dinama i pljeskao nakon što je izgubio s Tottenhamom, ali tu i tamo mu pukne film pa pokaže svoju divlju stranu. To se upravo dogodilo nakon poraza od Lazija.

Prvo je okupio igrače na centru igrališta i razgovarao s njima. Držao je u sebi bijes i frustraciju, ali onda mu je puknuo film. Prvo se svađao s novinarima pa žestoko opleo po sucima.

- Vratio sam se u Italiju nakon deset godina i odmah primijetio da se nogomet u ovoj zemlji jako poboljšao, ali da talijanski suci, kako oni na terenu tako i oni u VAR sobama, nisu ni blizu na toj razini. Oni koji su vodili derbi nemaju kvalitetu potrebnu za ovu razinu. Teško smo oštećeni s dvije velike sudačke greške. Umjesto da nam dosude penal nakon prekršaja na Zaniolu u prvom dijelu, Lazio dobije akciju iz koje zabije za 2:0. To je greška i glavnog suca Guide i njegovog videoasistenta. To je previše. Zatim su propustili dati drugi žuti Lucasu Leivi, a morali su. Naravno da bi Laziju bilo teže igrati protiv nas s desetoricom - govorio je ljutiti Mou za DAZN.

No, nije tu bio kraj. Krenuo je na konferenciju za medije, ali nije ju dočekao. Kao mjera u borbi protiv korona virusa, Lazio je zabranio novinarima dolazak na konferencije pa pitanja moraju postavljati putem maila. A to se nije nimalo svidjelo Mourinhu. On je htio razgovarati s novinarima s kojima se prethodno svađao pa se derao na delegata koji mu je pokušao objasniti da su to pravila koja je uveo Lazio i da on tu ne može ništa.

- Neka se gone s ovakvom konferencijom za medije, ja želim pričati s novinarima - urlao je Portugalac.

Kada je shvatio da ništa od toga, naprasno se pokupio iz press salona.

