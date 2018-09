Mourinho jasno poručio Pogbi: Nijedan igrač nije veći od kluba

Manchester United u subotu igra premierligašku utakmicu protiv West Hama, a uoči utakmice Jose Mourinho osvrnuo se na nove svađe s Paulom Pogbom. I jasno mu dao do znanja - nisi veći od kluba!

Subotnji ogled u Londonu bit će važna utakmica za portugalskog trenera kojem bi se status značajno pogoršao u slučaju novog kiksa, nakon što je ispao iz Liga kupa od Derbyja tijekom tjedna i prošlog vikenda na Old Traffordu odigrao tek 1:1 s Wolverhamptonom.

A upravo je nakon tog kiksa uslijedila novu epizoda u narušavanju odnosa igrača i trenera jer je Pogba javno kritizirao Mourinhove zamisli igre. Kao rezultat toga, Francuz je izgubio status dokapetana i maknut je s liste izvođača (kobnih) penala protiv Derbyja.

- Niti jedan igrač nije veći od kluba. Ako sam ja sretan s njegovim radom, igrat će, ako nisam, neće. Manchester United je veći od svih i ja to moram braniti - rekao je Jose Mourinho u obraćanju medijima pa odgovorio na pitanje zašto mu je oduzeo status zamjenskog kapetana.

- Ovu odluku sam detaljno objasnio svima koji su je trebali razumjeti. Dakle, sve je jasno igračima i stručnom stožeru, a posebno Pogbi.

- Igrača uvijek analiziram kao igrača. Ali, na kapetana gledamo drugačije te smo nakon brojnih premišljanja moji suradnici i ja zaključili kako je Pogba samo igrač, a ne i kapetan - rekao je Mourinho, a onda na inzistiranje novinara o vrućoj temi ponovno zbunio. Je li Pogba uopće bio ikada dokapetan?

- Paul nije bio dokapetan. Valencia nam je kapetan, a onda imamo grupu igrača koji mogu biti dokapetani - jedan je put traku nosio David de Gea, drugi put Ashley Young, pa Chris Smalling. Prošle sam sezone razmišljao o Paulu jer je igrač druge generacije, mlađi je, nešto kao kapetan budućnosti. Ali on nije dokapetan, United nema dokapetana. Sve ovisi o tome igra li Valencia, ako njega nema, pronaći ću drugo rješenje - rekao je Mourinho.

Sukob između njega i Pogbe traje još od kraja prošle sezone, a sukob je dodatno kulminirao ove sezone kada ga klub nije htio pustiti u Barcelonu.

- Ako vam kažem da je odnos igrača i trenera dobar, samo ću dobiti još puno pitanja. Pa ću vam samo reći kako više nemamo odnos kapetana i trenera, nego samo igrača i trenera. Neki igrači su trenirali jednako dobro kao on, ali ne bolje od njega, no on će i dalje igrati u subotu pa je to kraj priče - zaključio je.