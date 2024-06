Mourinho: Modrić i Ronaldo imaju sve, ali on je nevjerojatan

Jose Mourinho (61) je u svojoj trenerskoj karijeri radi s najboljim svjetskim igračima, od kojih mnogi igraju i na ovogodišnjem europskom prvenstvu. On upravo na Euro u Njemačkoj gleda kao posljednje kontinentalno natjecanje na kojemu igraju igrači poput Luke Modrića (38) i Cristiana Ronalda (39). Poznavajući dugovječnost ovog dvojca, na tako nešto ne treba se kladiti, ali ipak godine neumoljivo rade svoje.

- Gledam Euro s tugom u očima jer znam da je ovo posljednje prvenstvo za Tonija Kroosa (34), Luku Modrića i Cristiana Ronalda. Kažem da gledam s tugom jer igrače poput njih ne viđate često - rekao je Mourinho.

Legendarni Portugalac smatra da je Toni Kroos prethodnih godina bio neopravdano zapostavljen kada su u pitanju izbori za najboljeg na svijetu.

- Nogomet je Cristianu i Modriću dao sve. U jednom su trenutku smatrani najboljima na svijetu. No mislim da Toni Kroos nije dobio dovoljno poštovanja s obzirom na to kakav je igrač. Za mene je on nevjerojatan nogometaš - rekao je novi trener Fenerbahčea.

Kroos je ovog ljeta odlučio završiti karijeru. Njegova odluka šokirala je apsolutno sve u svijetu nogometa jer su mu tek 34 godine. Ipak, njemački nogometaš odlučio je otići na vrhuncu. S Real Madridom je osvojio Ligu prvaka i prvenstvo te se u velikom stilu oprostio od kluba.

Sada će s njemačkom reprezentacijom pokušati napraviti još jedan veliki rezultat. Bio je dio momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, ali odlazak s trofejom europskog prvaka na domaćem terenu bio bi savršen kraj igračke karijere. Prema kladionicama (koeficijent 12), on je četvrti favorit iza Viniciusa Juniora (23), Judea Bellinghama (20) i Kyliana Mbappéa (25).

Mourinho je izabrao i najboljeg mladog nogometaša svijeta. Za njega je to Englez Jude Bellingham 20).

- Za mene je Jude Bellingham trenutno najbolji mladi nogometaš na svijetu. Mogu samo zamisliti kakav će igrač postati u nadolazećim godinama - tvrdi Mourinho.