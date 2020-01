Mourinho oduševio na presici: Postavljao je pitanja sam sebi

Iz kluba je otišao Christian Eriksen, ozlijeđen je Harry Kane, a za odštetu je stigao tek Steven Bergwijn... Neki treneri ne bi bili baš dobrog raspoloženja, ali Jose Mourinho bio je tako dobrog da je čak zbijao i šale na druženju s novinarima.

Tottenhamov trener otvorio je presicu uči derbija s Manchester Cityjem u nedjelju - samoispitivanjem.

- Prvo pitanje; očekujete li još nekog igrača do kraja prijelaznog roka? Prvi odgovor: ne. Idemo dalje, drugo pitanje: jeste li zadovoljni odrađenim poslom u prijelaznom roku: Jesam. To su dva pitanja manje. Treće pitanje: Ne želite li napadača - pričao je Portugalac sam sa sobom dok nije riječ prepustio novinarima.

Jose Mourinho kicked off his press conference on transfer deadline day by interviewing himself 😂 pic.twitter.com/Ogg6Xfv17L