Mourinho u deliriju: Rashford je u 92. okrenuo Bournemouth...

Manchester United pripremio je novu dramu svojim navijačima. U prvoj utakmici 11. kola Premier lige golom u 90+2. minuti uspio je preokrenuti i slaviti 2:1 pobjedu kod Bournemoutha!

Od početka susreta vidjelo se da je pred Joseom Mourinhom još jedno teško poslijepodne. Bournemouth je bolje ušao u utakmicu i mogao povesti već u 4. minuti kada je Fraiser išao sam na De Geu, a on dobrim pozicioniranjem zatvorio bliži kut i spriječio rani rezultatski minus svoje momčad.

Jose Mourinho after Wilson scores "We're f*cked! We're f*cked!" #BOUMUN pic.twitter.com/zWWB3VgVzc

No, njegova mreža nije dugo mirovala jer domaćin je poveo samo sedam minuta kasnije! U 11. novu priliku imao je Stanislas čiji je udarac skrenuo gostujući branič malo pored vratnice u korner. Nakon prekida lopta ponovno dolazi do istog igrača koji je ubacio s desne strane i tako izbacio kompletnu gostujuću obranu, a Wilson je imao lagan zadatak i samo pospremio loptu u gol.

Nakon puno muke United je uspio doći do izjednačenja u 35. minuti. Sanchez, koji se nakon ozljede i nesuglasica s Mourinhom vratio u momčad, centru je oteo loptu, odigrao dupli pas s Pogbom i ubacio na Martiala koji s oko 11 metara pogađa snažnim prizemnim udarcem!

Veliku priliku za potpuni preokret Manchester United imao je u 64. minuti kada Young iz slobodnog udarca pogađa spojnicu, a odbijenu loptu dočekao je Rashford koji je prvo zapucao u Akea, a onda je njegov drugi pokušaj s male udaljenosti spriječio Begović koji je loptu izbio ravno s crte.

Kako se bližio kraj susreta, tako su gosti redali prilike pred golom, a još jednu vrhunsku obranu upisao je Begović pokazavši vrhunske reflekse. Ali, u 90+2. minuti bio je nemoćan pred Rashfordom koji je primio odličnu loptu Pogbe pa prevario čuvara i s metra pogodio za šestu pobjedu Manchester Uniteda u sezoni! I njihov 20. bod kojim su se na tablici poravnali upravo s Bournemouthom koji je na šestoj poziciji.

Jose Mourinho at full-time. Spot on changes in the second half. Get in there! #mufc pic.twitter.com/1MUnDyik8W