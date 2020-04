Mourinho u vrtu: Brat će voće i povrće za one najugroženije...

Znamo svi kakav je na trenerskoj klupi, ali kakav je Jose Mourinho u vrtu? To će trener Tottenham Hostpura pokazivati ovih dana pomažući u poslovima na koje nije baš navikao, ali koji čine svakodnevni dio rutine jednog profesionalnog kluba. Sada ipak primarno pomoći tijekom pandemije korona virusa.

Portugalac je pristao volontirati u branju voća i povrća koje inače kasnije završava na stolu Tottenhamovih nogometaša u klupskom restoranu na Tottenham Hotspur stadionu koji je sada postao centar za pomoć ugroženima.

- Ova se hrana odvozi u naše distribucijsko središte na stadionu i ondje će je moći konzumirati oni kojima je najviše potrebno - objasnio je taj proces Mourinho.

- Nadam se da su svi dobro i zahvalio bih našim herojima na iznimnom radu kojim nas čine sigurnima.

A message from the Head Coach...



👏🏻 Jose will be volunteering his time to make weekly deliveries from our Training Centre to the food distribution hub at Tottenham Hotspur Stadium. 💙#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/gfDALFWYxi