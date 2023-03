Mourinhov cirkus na utakmici djece: Igračima Rome vikao da se bacaju i troše vrijeme...

U dječjim kategorijama manje je bitan rezultat. Cilj je usmjeriti djecu na pravi put, usaditi im prave vrijednosti i radne navike. Većina dječaka ni ne ostane u nogometu, tek rijetki ispune snove i postanu zvijezde. E pa onda je došetao Mourinho...

Bio na utakmici seniora ili djece, Jose Mourinho uvijek je svoj. Karizmatičan, svojeglav i temperamentan, on se neće promijeniti, koliko god to neki osuđivali. A ponašanje za svaku osudu bilo je ono na derbiju Rome i Lazija u uzrastu do 14 godina.

Special one i njegovi igrači u nedjelju su imali trening, ali prvo su na jednom od terena u sklopu trening kampa došli podržati talentirane Romine klince. Vučica je vodila 2-0 protiv mrskog rivala, a u završnici je Lazio dobio penal. To je izbacilo iz takta Mourinha koji je zviždao i derao se dok je igrač Lazija izvodio penal. Nije pomoglo, Milouiu je smanjio na 2-1.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

U završnici je uslijedio veliki pritisak Biancocelestija, a vođen metodama koje je usavršio tijekom karijere, Mourinho je djeci od 14 godina vikao da se bacaju po terenu, odugovlače, lažiraju ozljedu i tako 'ukradu vrijeme'. Krasan primjer djeci. Na kraju su dječaci Rome slavili 2-1. Trener Lazija Tobia Assumma poludio je na njega, po izlasku s terena poručio mu je: Ne, mister, mi nismo završili.

Poludio na suca pa dobio tešku kaznu

Samo dva dana kasnije Mou je imao jednu od svojih epizoda ludila. Roma se osramotila izgubivši od Cremonesea (1-0), momčadi kojoj je to bila prva pobjeda u Serie A ove sezone! Klub iz Cremone je tom pobjedom uhvatio zadnji priključak za ostanak u ligi, a Mourinhu su opet za poraz bili krivi suci. Pred kraj utakmice se okomio na četvrtog suca, sasuo mu sve u lice, a kada ga je glavni sudac isključio, planuo je i na njega. Na kraju je dobio kaznu od 10.000 eura te je suspendiran na dvije utakmice.

S Mourinhom nikada nije dosadno. Bilo to na utakmici seniora ili djece do 14 godina. Tvrdoglav i temperamentan, za neke izvan svakog ukusa, ali takav pristup odveo ga je na trenerski Mount Everest. Jedan je od najboljih trenera u povijesti. Trofeji govore sami za sebe. Osvojio ih je 28, vodio je Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter, Tottenham, osvojio je dvije Lige prvaka, a najdragocjeniji trofej gotovo sigurno je onaj iz 2004. godine kada je s Portom postao europski prvak.

