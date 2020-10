'Možda sam golman jer nisam mogao puno trčati... Šibenik je prosuo bodove zbog neiskustva'

Ja sam od malena bio golman. Čim sam počeo igrati nogomet, odmah se znala koja je moja pozicija, priča nam 20-godišnji Labrović koji je protiv Istre obranio penal. I nastavio s dobrim partijama

<p>Šibenik je u šestom kolu Hrvatske nogometne lige izgubio od Istre 1-0 u gostima usprkos tomu što je 20-godišnji talentirani golman 'narančastih' <strong>Nediljko Labrović</strong> obranio penal<strong> Šimi Gržanu</strong>. </p><p>- Više sam razočaran nego što sam zadovoljan zbog penala, ipak je ovo timski sport i najvažnija su ta tri boda. Imali smo nekih šansi, ali nismo uspjeli slaviti. Krivo mi je što nismo odveli utakmicu u drugu stranu - rekao nam je Labrović.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obnova stadiona Šubićevac</strong></p><p>Taj obranjeni penal tek je nastavak njegovih golmanskih bravura. Naravno, potkrade se tu i pokoja greška što je za mladog golmana sasvim uobičajeno, no ipak prevladaju fantastične obrane, bilo to skidanje zicera ili moćnih udaraca iz daljine. Još prije dvije godine najavio je Labrović svoj dolazak na veliku scenu i to utakmicom protiv Hajduka u Kupu u kojoj je imao čak 17 obrana. Izgubio je tad Šibenik u produžetcima, igrali su Šibenčani s igračem manje od 59. minute, a presudio im je <strong>Stanko Jurić </strong>za 2-1 u 119. minuti.</p><h2>'Golman sam jer... Možda jer nisam mogao puno trčati'</h2><p>- Utakmica protiv Hajduka u Kupu je definitivno jedna od najdražih. Tek sam počeo sa seniorskim nogometom i jedna takva utakmica me stvarno etablirala kao jednog dobrog golmana tako da mogu reći da bih izdvojio tu kao najdražu.</p><p>Nerijetko se dogodi da golmani na svojoj poziciji završe igrom slučaja, nakon što su kao djeca započeli na drugoj poziciji, no kod Nediljka to nije bio slučaj.</p><p>- Ja sam od malena bio golman. Čim sam počeo igrati nogomet, odmah se znala koja je moja pozicija. Tko zna zašto, vjerojatno zato što nisam mogao puno trčati - našalio se Labrović, porijeklom iz Glavica kraj Sinja, pa se dotakao svojih početaka:</p><p>- Kad si malen najvažniji ti je taj pravilan razvoj, bitno je da stalno napreduješ. Mislim da sam se jako dobro razvijao kroz godine, što u Glavicama, Hajduku, Junaku i Šibeniku.</p><p>Iako se nerijetko špekuliralo o njegovom mogućem odlasku iz kluba, a spominjao se tu i povratak u Hajduk u kojemu je kao dječak proveo pet godina, Labrović je ovog ljeta potpisao novi jednogodišnji ugovor sa Šibenikom, a za sve te špekulacije komentira: "Prepuštam te stvari ljudima koji me vode."</p><h2>'Učim od svih pomalo'</h2><p>Golmanskog uzora baš i nema:</p><p>- Nemam nekog izdvojenog. Što se tiče toga od koga učim, najviše volim od dobrih golmana uzeti nekakav segment njihove igre u kojem su posebno dobri, tako da ne bih nikoga izdvajao kao nekog uzora. </p><p>U Šibeniku je Labrović već neko vrijeme, a 'narančasti' su nekoliko godina tražili promociju u Prvu HNL. Pomalo su nevjerojatna bila prosipanja bodova u drugom dijelu sezona u Drugoj HNL, a posljednju sezonu prije ulaska kobni su bili Varaždin pa Istra u kvalifikacijama. Tad je sve izgledalo pomalo dramatično, a navijači su krenuli gubiti nadu. Ipak, i ona se vratila, i navijačima, kao i onima na terenu:</p><p>- Jedan je vrhunski osjećaj igrati nogomet na ovoj razini, kad znaš da ti dolaze igrači poput Petkovića, Čolaka i takvih. To su svi momci koji su igrači visoke razine i čast je igrati među svima njima.</p><p>- Već sam ovdje treću godinu, Šibenik je prelijepa sredina i za život i za napredak mladog igrača. Ljudi su me odlično prihvatili i to ne samo šibenski Funcuti kao navijači, već i ljudi na ulici - rekao je zadovoljni Labrović, a onda se dotakao Šibenika u ovoj sezoni. Tek četiri boda u šest utakmica zaradili su Šibenčani:</p><h2>'Krivo je neiskustvo'</h2><p>- Igrački jako dobro izgledamo, mislim da je ovakvim rezultatima na ulazu u sezonu najviše kumovalo to naše nekakvo neiskustvo i sam dojam da smo u Prvoj HNL koji nas sputava da još tečnije igramo što bi donijelo više bodova. Mislim da je više stvar neiskustva nego nečeg drugog poput neznanja... Momčad je super, momci su stvarno vrhunski od prvoga do zadnjeg, i na terenu i van terena i svi su tu kad nešto zatreba tako da imam sve pohvale.</p><p>Sljedeće kolo Šibenik igra s Osijekom kod kuće, a Labrović je svjestan da se radi o nezgodnoj momčadi:</p><p>- Nije to samo Mierez, kod Osijeka prijete i Bočkaj i Pilj, ima tu puno kvalitetnih igrača, ne treba nikoga posebno izdvajati, ali sigurno je da ćemo mi dati svoj maksimum i na kraju vidjeti što bude.</p>