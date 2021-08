Mnogi su ga omalovažavali i podcjenjivali kroz cijelu karijeru, a on je već s 32 godine osvojio baš sve što se može osvojiti u tenisu. Ima Grand Slam, Davis Cup, Masters, a sada i olimpijsku medalju. Još jednom je začepio usta svim kritičarima i potvrdio ono što se naziralo još kada je 2014. godine senzacionalno osvojio US Open. Da je ponajbolji hrvatski tenisač u povijesti uz bok velikom Goranu Ivaniševiću.

Fantastični Marin Čilić vratio se u subotu iz Tokija, sa svojih četvrtih Olimpijskih igara, ali definitivno i najdražih. U singlu je ispao u drugom kolu, ali zato je u parovima izdominirao s Ivanom Dodigom i osvojio srebrnu medalju. Bilo je to povijesno hrvatsko finale u kojemu su slavili Nikola Mektić i Mate Pavić, no bilo je nebitno tko će do zlata, bio je to trenutak za povijest u kojemu su nas dečki učinili nevjerojatno ponosnima.

- Olimpijska medalja mi je bila najveća želja u nastavku karijere, pogotovo s mojim kumom, odrasli smo zajedno i od malih nogu smo krenuli tragati za svojim snovima. Iako su nam se putevi u nekom razdoblju razišli, opet smo se spojili na ATP Touru, uvijek kad predstavljamo Hrvatsku igramo srčano i emotivno - kazao je Čilić za Dnevnik Nove TV.

Goran Ivanišević nedavno je ušao u Kuću slavnih, a to bi jednog dana, po svim parametrima, trebao napraviti i Marin Čilić. On i ostali tenisači imali su najgoru moguću nesreću da igraju tenis u eri Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rogera Federera. Velika trojka većinom je međusobno odlučivala o velikim naslovima, no uspio je i Marin ugrabiti jedan i to dovoljno govori koliki je to uspjeh. Fantastične 2014. godine, kada je igrao najbolji tenis karijere, pobijedio je Federera u polufinalu, a onda i Nishikorija u finalu US Opena.

No, nije to sve. Kompletirao je sve što se u tenisu uopće može osvojiti. Ima 19 naslova, ATP 250, ATP 1000, Grand Slam i Masters 1000, Davis Cup, a sada i olimpijsku medalju. Uz to je bio i u finalu Wimbledona i Australian Opena što je fantastičan uspjeh. Zar je uopće upitno treba li Marin biti u Kući slavnih?

- Ne znam, to će odlučiti ljudi koji odlučuju. Goran je zaslužio i puno ranije ući po rezultatima, tko zna, možda će se to dogoditi i meni. U ovoj eri Đokovića, Nadala i Federera uspio sam osvojiti US Open i mnoge druge uspjehe ostvariti, osvojio sam i Davis Cup, ja ne želim stati na tome. Zaokružio sam svoju tenisku priču sa svojim uspjesima, sada mogu uživati na turnirima - kazao je Marin.

Ostvario je nevjerojatne stvari u karijeri i da se već sada umirovi, ostao bi zapamćen kao jedan od najvećih tenisača kojeg je Hrvatska imala. No, on o tome uopće ne razmišlja. U naponu je snage, rezultati u singlu možda nisu briljantni kao prije, ali motiva ne nedostaje. Osvojio je sve što se može i sada može samo uživati na turnirima, bez ikakvog imperativa.

Ima sina Baldu, uskoro stiže nova prinova, a vjerujemo kako će ga to pogurati da Olimpijske igre u Parizu dočeka što spremniji. I onda s kumom Ivanom jurne po zlatnu medalju!