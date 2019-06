Može li ponoviti Ivu Majoli? Martić u lovu na polufinale

HRVATSKE TENISAČICE

Od hrvatskih tenisačica zadnja koja je uspjela proći u četvrtfinale nekog Grand Slama bila je Mirjana Lučić Baroni koja je 2017. došla do polufinala Australian Opena gdje ju je na kraju izbacila sjajna Serena Williams. Poslije nje je do četvrtfinala stigla i Ana Konjuh i to na US Openu 2016.

Magičnu granicu četvrtfinala probijala je i Karolina Šprem koja se 2004. probila do četvrtfinala Wimbledona. Što se tiče Roland Garrosa, svima je poznato da je tamo svoje najbolje mečeve u karijeri igrala Iva Majoli koja je 1997. šokirala teniski svijet i srušila u finalu jednu od najvećih tenisačica u povijesti Martinu Hingis.

Blizu obrane naslova bila je i godinu poslije, no ispala je u četvrtfinalu. To je do danas bio najveći uspjeh neke naše tenisačice na Roland Garrosu, sve do danas i sjajne Petre martić koja je prebolila sve poteškoće i probleme i igra najbolji tenis u karijeri. Nadamo se da će nas 'mala' iz Duća i danas učiniti ponosnima i proći u toliko željeno polufinale. Nakon svih životnih borba, to je i zaslužila. Itekako.