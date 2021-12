Nikoli Vlašiću (24) očito je suđeno da igra protiv Dinama u europskim natjecanjima. Prošle sezone s CSKA Moskvom, a ove s West Hamom. No, hrvatski reprezentativac baš nikada nije zabio protiv Dinama, niti u Europi, ali ni kada je bio igrač Hajduka.

Novu priliku imat će već u četvrtak kada West Ham u posljednjem kolu grupne faze Europske lige na svome terenu dočekuje hrvatskog prvaka. Čekićari su već osigurali prvo mjesto i plasman u nokaut fazu pa će igrati bez nekog posebnog imperativa, dok je Dinamu i bod dovoljan za osiguranje proljeća u Europskoj ligi.

No, Vlašić će imati imperativ. Stigao je u West Ham ovog ljeta za 30 milijuna eura kao veliko pojačanje, ali očekivanja još nije opravdao. Traži se još, nije se prilagodio na engleski stil nogometa, baš kao i prije nekoliko godina kada je bio u Evertonu. U 11 utakmica asistirao je tek jednom, ali priliku za dokazivanje imat će protiv Dinama jer bi trebao krenuti od prve minute. I upravo zato motiva neće nedostajati jer igra protiv najvećeg rivala svog Hajduka.

- Došao sam u Hajduk kad mi je bilo 11 godina, a to je san svakog djeteta ondje gdje sam odrastao. Svi ljudi u Splitu su ludi za Hajdukom, za njih je to najveći klub na svijetu. U Hrvatskoj imate veliko rivalstvo između Hajduka i Dinama. Zadnjih 15-ak godina Dinamo ima znatno bolje rezultate, no i dalje vlada osjećaj da je Hajduk povijesno veći klub - rekao je Vlašić za West Hamovu stranicu.

- Hajdukova je akademija nadaleko poznata, mnogi dobri igrači su proizašli iz nje. Dosta mladih igrača dobije šansu u prvoj ekipi s već 18 ili 19 godina, a ja sam imao sreću da debitiram kao 16-godišnjak. Samo lijepe uspomene me vežu uz Hajduk, to je zaista predivan klub. Kad se sjetim svojih utakmica s Hajdukom protiv Dinama, ponekad smo gubili i 4:0, 5:1. Davali smo sve od sebe u derbijima, ali jednostavno su bili mnogo bolji. Mrzim se prisjećati toga, i dalje mi to predstavlja bol u srcu.

S West Hamom je u rujnu slavio na Maksimiru (2-0) te prvi put u karijeri pobijedio Dinamo. Sada bi s novom pobjedom mogao izbaciti 'modre' iz Europske lige.

- Bilo je lijepo kad sam došao na Maksimir s West Hamom i pobijedio 2:0, ali to je samo jedna pobjeda iz valjda 20 pokušaja! Znam da pobjedom možemo izbaciti Dinamo iz Europa lige. Svima iz Hajduka, pa tako i meni, bi se to jako svidjelo, no da budem iskren, fokusiran sam na West Ham i ne razmišljam previše o tome. Samo želim pobjeđivati - rekao je Vlašić.

Progovorio je i o reprezentaciji.

- I dok imamo rivalstvo između Hajduka i Dinama, jasno je da u hrvatskoj reprezentaciji igramo zajedno. Ipak, zna biti smiješno što i tada navijači dijele reprezentaciju na igrače ta dva kluba. Evo vam jedan primjer - u rujnu smo igrali protiv Slovenije, pobijedili smo 3:0 u Splitu, imali smo mnoštvo igrača i iz Hajduka i iz Dinama, no sve golove zabili su igrači iz Hajdukove akademije - Marko Livaja, Mario Pašalić i ja. Tako su nakon utakmice ljudi iz Splita govorili kako Hajduk daje najbolje igrače za reprezentaciju - kaže Vlašić.

Pitali su ga Englezi i o najboljim igračima Dinama, a Nikola je nahvalio Petkovića, Oršića, Ivanušeca te golmana Livakovića.

- Mislav je još jedan od igrača koji može igrati na više pozicija, kao mnogi hrvatski nogometaši. Počeo je karijeru u Inter Zaprešiću, a onda je otišao u Južnu Koreju i Kinu na par godina. Otkad se vratio u Hrvatsku zabio je mnogo golova i izborio si mjesto u reprezentaciji. Livaković je sjajan golman. Igrali smo zajedno u U-21 reprezentaciji, a onda je došao u seniorsku. Iskoristio je svoju priliku i sad je broj jedan. Ima odlične reflekse, dobar je u jedan-na-jedan situacijama i u branjenju penala. Imam vrlo visoko mišljenje o njemu. Petković je snažan, ogroman tip. Zna igrati nogomet. Voli biti desetka, nema naviku trčanja u prostor. Voli dolaziti po loptu, primiti je, okrenuti se, razigrati suigrače. Vrlo je dobar igrač. Ivanušec? Mlađi je od mene godinu dana, ali igrali smo zajedno u U-19 i U-21 reprezentacijama. U Dinamu može igrati na pet pozicija, i desno i lijevo i u sredini. Također je vrlo dobar igrač - kazao je hrvatski reprezentativac.