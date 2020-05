Možeš probati: Za pljuvanje na teren kazna ide do godine dana

Nogometaši u rumunjskoj ligi mogli bi biti kažnjeni sa zabranom igranja čak 12 utakmica ako budu pljuvali na terenu jednom kada se prvenstvo nastavi, stoji u protokolu kojeg priprema Rumunjski nogometni savez (FRF).

FRF se nada da će moći nastaviti prvenstvo prekinuto sredinom ožujka zbog pandemije koronavirusa 13. ožujka no za to im je potrebno odobrenje vlade. Igrači bi mogli biti kažnjeni sa zabranom igranja u trajanju od šest do 12 utakmica te novčanim iznosom zbog pljuvanja na terenu ili ispuhivanja nosa, navodi se u dokumentu. Također moraju nositi kući dresove nakon utakmica.

Osim toga, razmak među igračima mora biti dva metra tijekom zagrijavanja, a prva postava i pričuve neće biti zajedno prije utakmice. Rumunjsko prvenstvo će se nastaviti bez gledatelja, a na stadionu neće moći biti više od 150 ljudi. UEFA je Rumunjima dala rok do 1. lipnja da iznesu plan kako namjeravaju završiti domaće prvenstvo.