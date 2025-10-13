Obavijesti

'Mršavi Isus' bio je na Gripama: Nisam vjernik, ali ne smeta mi što me navijači tako zovu...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 5 min
Foto: PIXSELL/Reuters/Privatna arhiva

Hrvatska košarka? Malo znam o finskoj, a kamo li o vašoj, kaže Miikka Muurinen, majstor zakucavanja i zvijezda Partizana koja sanja da zaigra za Minnesota Timberwolvese

Slim Jesus ukazao se na Gripama. Par mjeseci nakon što je svojim igrama i zakucavanjima oduševio sve ljubitelje košarke koji su pratili Eurobasket, mladi Finac Miikka Muurinen (18) odigrao je u dresu Partizana utakmicu ABA lige protiv Splita. Za 13:17 minuta zabio je šest koševa, uz četiri skoka, po dvije blokade i asistencije.

