Hrvatski košarkaški izbornik Veljko Mršić završio je u bolnici zbog posljedica zaraze korona virusom, a za Sportske novosti otkrio je kako mu se stanje popravilo te kako više nema toliko visoku temperaturu. Ipak, i dalje mu povremeno davaju kisik, rekao je liječnik KK Zadra Davor Predovan.

Podsjetimo, Mršić je na Badnjak završio u bolnici. Stanje mu se taj dan pogoršalo te je navečer hospitaliziran, a u bolnici su mu davali i kisik. Tad se obratio svima i na Instagramu gdje je stavio fotografiju iz bolnice, no sada je ipak bolje.

- Iskreno, malo sam “grogi”, valjda od pustih lijekova, ali je konačno došlo vrijeme bez temperature koja je išla i preko 39, tako da me je skroz iscrpila. Po tko zna koji put želim ponoviti: ne daj Bože nikome! - otkrio je Mršić za Sportske novosti te potom poručio da je korona virus zaista opasan:

- Odmah do mene u krevetu leži mladi čovjek s obostranom upalom pluća, koji jučer, na Božić, nije mogao otići do kupaonice jer ga je kašalj toliko mučio kad god bi se nastojao uspraviti. Zato je važno da svi shvate koliko je ovaj virus opasan. Ako sve opišem kroz kartašku igru briškulu onda to izgleda ovako: netko prođe lišo, a netko peška karika. Čuvajte se ljudi - poručio je Mršić.

Njegov Zadar je na kraju ove godine trebao odigrati utakmice protiv Crvene zvezde i Cibone, ali su obje odgođene zbog korona virusa u zadarskim redovima.