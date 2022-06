'Mrvica' se bori za FNC-ov pojas: Imao sam 150 kg, a zbog brkova mi govore da sličim Mercuryju

Vidio sam protiv Saše Milinkovića da ima power punch i može nokautirati jednim udarcem, morat ću odgovoriti brzinom, pokretljivosti i kondicijom, rekao je u najavi teškaškog okršaja za titulu u Fight Nation Championshipu protiv Olivera Thompsona (42, 14-1) borac iz pulskog Trojan Teama Ivan Vitasović (9-5-1).

Nakon što je pobijedio Jussija Halonena (7-8) na petoj priredbi u Zaboku, pred Vitasovićem je novi nastup u kavezu najbrže rastuće europske MMA organizacije.

- Sve je to naraslo na jednu višu razinu, FNC je osvojio Balkan, a nadam se da će to krenuti još više i više prema Europskoj razini - govori Vitasović pa se osvrće na sljedeću priredbu koja bi se trebala održati u Puli.

- Nakon Bagija (op. a. Daniela Bažanta) ja sad imam priliku uzeti titulu, a sigurno vidim Andija Vrtačića s pojasom. Još ne znam hoću li nastupati u Puli, ali oni gotovo sigurno hoće.

A kad je krenuo u svijet MMA-a, nije se zamišljao u mečevima, već je samo došao smršaviti.

- Imao sam problema s viškom kilograma pa sam došao u Trojan Free Fighters. Krenuo sam se sportom baviti amaterski, a najviše što sam imao je gotovo 150 kg, a sad imam 50 kg manje i tu variram. Promijenio sam životne navike, nije tajna da sam imao problema.

Sad je medicinski tehničar na odjelu transfuzijske medicine, a brkovi na licu 'Mrvice', kako ga zovu prijatelji, već su svojevrsni 'klasik'.

- Rekli su mi da malo zbog brkova bacam na Freddieja Mercurija, ali imam 50 kg više. Nisam homoseksualac i ne znam toliko dobro pjevati kao on.

Svaki meč je potencijalna opasnost za zdravlje, a on to najbolje zna. No, tu su i članovi obitelji koji sve emotivno proživljavaju.

- Najveći strah je kod djevojke i mame. Cura ne jede dobro par dana, u konstantnom je stresu, izgubi koji kilogram. Isto tako je i majka, ne gledaju mečeve, znam da je to muka za njih. Ali, one me vole i podržavaju me u tome - zaključio je.

