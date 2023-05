Mučno svjedočanstvo Alvesove žrtve: Digao mi je haljinicu pa prisilio da sjednem na spolovilo

Foto: Pixsell/Reuters

Najtrofejniji nogometaš svijeta Dani Alves (40) je u smiraju velike sportske karijere napravio grešku izvan terena zbog koje bi mogao još dugo ispaštati. Naime, zabavljao se u jednom noćnom klubu u Barceloni, a nedugo nakon toga je stigla optužba da je silovao 23-godišnju djevojku te su ga uhitili sredinom siječnja i od tad čeka suđenje iza rešetaka. A djevojka koju je navodno silovao javila se u emisiji 'En Boca de Todos' i iznijela svoju stranu priče o događanjima u noćnom klubu. - Prišao mi je i upitao znam li tko je on. Rekla sam mu da ne znam, na što je on odgovorio kako je njegovo ime Dani i da se bavi kuglanjem u Hospitaletu. Zatim mi je uzeo ruku i stavio ju na svoj penis. Rekao mi je da idem s njim, ali sam mu odgovorila da ne želim. Uplašila sam se i pomislila, što ako mi nešto stavi u piće? Što ako nešto napravi mojoj prijateljici? Na kraju je ipak pristala otići s njim, ali ističe kako nije znala kamo ide, a završili su na WC-u. Foto: WASHINGTON ALVES - Bilo je skučeno, imali ste samo wc i umivaonik. Ništa nisam razumjela, a kad sam se okrenula, već je zatvorio vrata. Podignuo mi je haljinu i natjerao da mu sjednem na penis. Rekla sam da ne mogu i ne želim te da moram ići, a nakon toga me on uhvatio i spustio na pod, bila sam u šoku. Uhvatio me za kosu i postavio na koljena ispred sebe, znala sam da će mi nanijeti bol što je i napravio, a završio je u meni. Pronašli su je u suzama i sve prijavili policiji, a Brazilac je završio u zatvoru. Djevojka je navodno ranije odbila brojne novčane ponude da povuče optužnicu, ali poručila je da to ne želi. Suđenje bi trebalo početi tokom ljeta.