Mudražija za 24sata: Slavili smo dugo u noć, a i Kulenović nam je došao platiti rundu pića!

Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Trebate pitati našega kapetana Matea Marića kako se sad osjeća, on je sad ozbiljno ugrozio bratu put do naslova prvaka. Ali i naš je Mara dugo feštao s nama, kakvo bi to bilo slavlje bez kapetana, kaže Mudražija