Garbine Muguruza postala je prva španjolska tenisačica koja se okitila naslovom pobjednice WTA Finalsa, završnog turnira osam najboljih svjetskih igračica, pobijedivši u dvoboju za naslov odigranom u meksičkoj Guadalajari Estonku Anett Kontaveit sa 6-3, 7-5.

Dvostruka osvajačica Grand Slam naslova (Roland Garros 2016., Wimbledon 2017.) u svom je četvrtom nastupu na WTA Finalsu prvi put uspjela izboriti plasman u polufinale u kojem je svladala sunarodnjakinju Paulu Badosu Gibert.

U finalu je po drugi put u Guadalajari svladala 25-godišnju Estonku, koju je pobijedila i u posljednjem dvoboju u skupini (6-4, 6-4), što joj je i donijelo plasman u polufinale. Poraz u tom meču za Kontaveit nije bio posebno značajan, jer je već u prva dva meča osigurala plasman u polufinale, ali ovaj drugi joj je odnio mogućnost da postane prva estonska tenisačica koja je osvojila trofej Billie Jean King.

Kontaveit je u finale stigla kao igračica s najviše pobjeda na tvrdoj podlozi u sezoni i imala status blage favoritkinje, ali je u prvom setu čak triput izgubila servis.

Estonka je bolje zaigrala u drugom setu i bila na korak do trećeg seta kad je povela sa 5-3. No, tada je ponovno počela previše griješiti i dopustila je Muguruzi da nizom od četiri osvojena gema dođe do velikog trijumfa.

Kontaveit je napravila 39 neforsiranih pogrešaka, a Muguruza 25, što je u konačnici napravilo razliku između pobjednice i poražene.

Zahvaljujući trijumfu u Guadalajari i osvojenom desetom naslovu u karijeri, Garbine Muguruza će 2021. završiti kao treća tenisačica svijeta. Ispred nje su ostale samo Australka Ashleigh Barty i Bjeloruskinja Arina Sabalenka.

Anett Kontaveit je unatoč finalnom porazu došla do najboljeg renkinga u karijeri i sezonu će završiti kao sedam tenisačica svijeta.

WTA Finals, pojedinačno - finale

Garbine Muguruza (Špa/6) - Anett Kontaveit (Est/8) 6-3, 7-5