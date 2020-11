Muke s Maksimirom: Ojačali su južnu tribinu u strahu od štete!

Dinamo danas ima nefunkcionalan stadion, istočna i južna tribina su zatvorene još od zagrebačkog potresa, no u klubu žele što prije vratiti južnu tribinu u uporabu... Pa su se dosjetili ojačati je

<p>Maksimirski stadion ozbiljno je stradao poslije velikog potresa koji je još u ožujku zatresao Zagreb, a još od tada su istočna i južna tribina izvan funkcije. Istina, Maksimir ni prije toga nije bio u normalnom stanju, već odavno Dinamo uspješno nastupa na jednom od najnefunkcionalnijih stadiona u Europi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Radovi na južnoj tribini</strong></p><p>U Dinamu očito više ne mogu čekati pomoć Grada, pa su u klubu sami odlučili barem donekle sanirati južnu tribinu. Na Maksimiru su opet veliki radovi, a na južnoj tribini postavljena je plava čelična konstrukcija koja bi trebala učvrstiti i osigurati taj dio stadiona. Do sada je na jugu postavljen jedan potporni stup, no radovi još ni izbliza nisu gotovi.</p><p>Cijela priča s korona virusom udaljila je gledatelje sa hrvatskih stadiona, no pitanje je kako bi sve izgledalo da je u svijetu i sportu danas normalna situacija. Bi li Dinamo europske utakmice morao igrati u nekom drugom gradu ili bi i ovakav Maksimir (bez istočne i južne tribine) dobio licencu za Europsku ligu.</p><p>Hrvatska nogometna reprezentacija je, čini se, odigrala svoju zadnju utakmicu (do daljnjega) u Maksimiru, nikome ni u HNS-u nije u interesu ponos cijele nacije dovoditi na takav stadion. Zlatko Dalić i Marijan Kustić već su u nekoliko navrata najavili kako će Hrvatska u bližoj budućnosti češće biti na Poljudu, a 'kockaste' će zasigurno vidjeti i Rijeka, Osijek, Pula, Varaždin...</p>