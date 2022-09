Mulaomerović: Umorili smo se, ali cilj nam je to treće mjesto

Slobodan dan na EuroBasketu hrvatski košarkaši dočekali su kao dobitak na Lotu. Teška pobjeda nad Estonijom kojom smo izborili osminu finala pa onda i poraz od Italije u utorak navečer ostavili su veliki trag na igračima. Izraubani i umorni od napornog ritma, a to se posebno osjeti na našim udarnim igračima jer nam je rotacija poprilično tanka. A turnir se zapravo tek sad zakuhtava.

Opet smo protiv Italije prolazili od ekstaze i veselja zbog dobre igre pa od živciranja i hvatanja za glavu zbog velikih oscilacija. Naša rak rana na ovome prvenstvu su izgubljene lopte. Protiv Italije smo ih izgubili čak 18, od toga 13 u prvom poluvremenu. S tolikom brojkom u toj rubrici teško bismo pobijedili ikoga.

Naši košarkaši u četvrtak od 14.15 igraju protiv Ukrajine posljednje kolo grupne faze EuroBasketa. Najvažnije je izbjeći četvrto mjesto koje u osmini finala vrlo vjerojatno vodi na Srbiju, a za to će nam trebati pobjeda. No, bit će jako teško. Ukrajinci imaju tek jedan poraz, namučili su Grke u prvom poluvremenu i pokazali kako se radi o ozbiljnoj reprezentaciji. Obzirom što su naši reprezentativci pokazali do sada, čeka nas nova drama.

- Dečki su se stvarno umorili, imali smo četiri utakmice u pet dana i dobro je da danas imamo slobodan dan. Slijedi za nas vrlo bitna utakmica protiv Ukrajine, vrlo atletične i dobre ekipe s par vrhunskih individualaca. Zato i imamo slobodan dan, da se odmorimo, da pogledamo i analiziramo i napravimo dobar scouting i da sutra u 14:15 izađemo spremni. Važna je to utakmica za treće mjesto u skupini, što nam je cilj i idemo prema tome i prema pobjedi.

Ukrajina je itekako opasna reprezentacija, a nositelji igre su dva NBA igrača, Alex Len iz Sacramento Kingsa i Sviatoslav Mihaljuk iz Toronto Raptorsa.

- Ukrajina je vrlo dobra reprezentacija, s jako dobrim trenerom Bagatskisom i Mihaljukom. Vidjeli ste da su pobijedili Italiju, čak su se i protiv Grčke držali dvadeset minuta. Sve ekipe koju su došle na ovaj turnir imaju stvarnu kvalitetu i Europsko prvenstvo nikad nije bilo jače. Međutim, i mi smo odigrali dobru utakmicu i potrošili smo se i zato treba smiriti tenzije, ohladiti glave, spremiti se, izaći i otići po tu pobjedu - kazao je izbornik.

Bez obzira s koje pozicije odemo u drugi krug, poznato je kako ćemo osminu finala igrati 11. rujna u Berinu. Protiv koga, to ćemo doznati sutra. Križamo se sa skupinom D. Za prvo mjesto bore se Srbija i Poljska, drugi krug osigurala je Finska, a za posljednju kartu će se potući Češka i Izrael.

