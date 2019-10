Müller izgubio strpljenje, zbog Nike Kovača odlazi iz Bayerna

Thomas Müller (30) ne želi sjediti na klupi i zadovoljavati se mrvicama na terenu koje dobije od Nike Kovača i želi napustiti Bayern.

Bild piše kako je iskusni njemački napadač nezadovoljan svojim statusom u momčadi, a ako se ništa ne promijeni u nekoliko idućih tjedana, potražit će novi klub.

Nezadovoljstvo Nikom Kovačem nije izrazio javno, ali je trenera kritizirao u razgovorima sa starijim igračima i njima je otkrio koliko je frustriran. Toliko da je spreman napustiti klub u kojemu je od svoje 11. godine.

Müller je potpuno potisnut u drugi plan otkako je stigao Philippe Coutinho iz Barcelone, a u posljednjih pet utakmica odigrao je samo 66 minuta. I iskusni Nijemac je svjestan da će se teško što promijeniti sve dok je Brazilac u klubu, a s obzirom da čelnici planiraju otkupiti njegov ugovor na kraju sezone, i nema baš previše izbora.

