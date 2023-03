Mundo Deportivo: 'Olmo odlazi iz Leipziga.' Dinamo u jednom scenariju ostaje bez bonusa

Španjolska je u prvom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. pobijedila Norvešku 3-0 i zasjela na čelo skupine A. Vodeći pogodak na utakmici zabio je bivši igrač Dinama Dani Olmo kada se sjajno snašao u šesnaestercu pa majstorijom načeo Norvežane.

Upravo je Olmu španjolski medij Mundo Deportivo posvetio današnji tekst. Jer španjolski reprezentativac već je dugo želja brojnih najjačih svjetskih klubova i sve je realniji rastanak s Leipzigom.

Za početak valja istaknuti da Olmu ugovor s Leipzigom istječe na ljeto 2024. godine. Dakle, za nešto više od godinu dana bit će slobodan igrač i moći će birati klub. Budući da posljednje informacije govore da Olmo neće produžiti ugovor s njemačkim klubom i da je indirektno dao nagovijestiti da je vrijeme za daljnji korak u karijeri, Mundo Deportivo navodi da su realne dvije opcije.

- Otkako je Dani Olmo sa 16 godina otišao u zagrebački Dinamo, Barcelona ga nije prestala pratiti. Štoviše, od tada ga je tri puta službeno pokušala vratiti, ali su sve njene ponude odbijene. Posljednja je bila na kraju ljetnog prijelaznog roka 2021. i onda je na zimu doveden Ferran Torres, igrač sličnog profila, i to uz odštetu od 55 milijuna eura. Barca je sada krenula u novu ofenzivu i to kada je Olmo na vrhuncu karijere. Zvijezda je jednog od najboljih njemačkih klubova, bio je najbolji igrač Španjolske na SP-u, a u prvoj utakmici pod novim izbornikom De la Fuenteom jučer je zabio krasan gol protiv Norveške na početku kvalifikacija za Euro - piše španjolski list i dodaje:

- Barcelona je zato tijekom SP-a u Dohi organizirala sastanak s ljudima bliskim Olmu. Na njemu je bio i Xavi, koji je nahvalio Olma i iskazao mu divljenje te istaknuo da mu je on najveća želja. No, podvukao je da Barcelona zbog jako teške financijske situacije ne može platiti odštetu za njega. Zato su ponudili način na koji je to moguće izvesti besplatno: da Olmo odbije Leipzigovu ponudu novog ugovora te da se u ljeto iduće godine u Barcelonu vrati kao slobodan igrač.

Katalonski list piše da je Olmo zaista prekinuo pregovore s Leipzigom i da će ga Nijemci baš iz tog razloga morati prodati ovog ljeta kako ne bi ostali bez ičega. Traže 40 milijuna eura, no u najboljem slučaju zadovoljili bi se s 30 za koliko je Olmo stigao iz Dinama.

U igri su Real Madrid i Bayern München, koji su za Olma zagrizli još i ranije. Leipzig bi najradije odradio transfer s jednim od dva spomenuta kluba, a spominju se i Chelsea te još neki engleski klubovi.

- Osim njih, u igri su i dva engleska kluba, oba iz istog grada. Barcelona na ljeto želi krilo koje može igrati iza napadača, dakle Olmo savršeno odgovara tom opisu, ali Leipzig za njega traži 40 milijuna eura, što je Barceloni nemoguće platiti. Realu i Bayernu, s druge strane, nikako nije - dodaje Mundo Deportivo.

Dinamo navija za transfer

Zagrebačkom Dinamu, naravno, nikako ne bi odgovaralo da Olmo besplatno ode u Barcelonu jer računa na postotak od budućeg transfera. Dinamo ima 20 posto od razlike, pa da se realizira transfer u vrijednosti 40 milijuna Dinamu bi pripalo dva milijuna.

U slučaju da se zaista odvije situacija s Barcelonom, Dinamo bi ostao bez ičega.

