Murić je Talijanima od 600 mil. eura 'radio malu djecu', ali je osjećaj Riječana opet - prazan

Rijeci se dogodilo ono što najviše mrzi. Još jedno tapšanje po ramenu i - još jedan europski poraz. Igrali su fantastično bez Franka i Halilovića, ozlijedio im se sjajni Murić... Moćni Napoli na Rujevici je slavio 2-1

<p>Zamislite da hrvatski klubovi mogu barem 2-3 godine zadržati momčad na okupu, da nisu prisiljeni prodavati kako bi preživjeli nego da treneri mogu raditi s istim igračima dvije-tri sezone...</p><p>Napoli je <strong>Gattusu</strong> doveo napadača (<strong>Osimhen</strong>) za 70 milijuna eura, Rijeka je odahnula kad je svog najboljeg strijelca (<strong>Čolak</strong>) prodala za 2-3 milijuna. A da večeras nije ostala bez <strong>Murića</strong> već nakon 24 minute Gattuso bi, lako moguće, opet s Rujevice otišao poražen. Ovako je završilo manje-više očekivano: Rijeka vs Napoli 1-2.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gattuso drugi put na Rujevici</strong></p><p>Riječanima se dogodilo ono za što su dan prije utakmice sami rekli da najviše mrze: tapšanje po ramenu, ali - poraz.</p><p>Rijeka je odigrala - kolosalnih 40 minuta. <strong>Rožman</strong> je u akutnoj nestašici veznjaka momčad složio u 3-4-2-1 (5-4-1 kad se momčad branila). Priča jako slična onoj iz finala Kupa 2019. kad je <strong>Bišćan</strong> tako slomio Dinamo.</p><p><b>Kulenović</b> je gurao loptu kroz noge stoperu od 70.000.000 € (<strong>Koulibaly</strong>), Menalo igrao doslovno bez greške, <strong>Murić</strong> zabio za špice sportskih emisija i zamalo dvaput dao gol iz kornera, 18-godišnji <strong>Braut</strong> ratovao protiv talijanskog reprezentativca <strong>Politana</strong>, <b>Tomečak</b> protiv najboljeg strijelca u povijesti Napolija <strong>Mertensa</strong> igrao i za sebe i za <b>Escovala</b>...</p><p>Rijeka je vodila 1-0 pa izgubila 1-2, ali u usporedbi s onim 1-4 potopom kod AZ Alkmaara prije tjedan dana (da poraz kod Šibenika ni ne spominjemo) ovo je bila momčad koja je imala samo iste dresove kao Rijeka u Nizozemskoj i na Šubićevcu. A igrala fantastično.</p><p>Rijeka je bila bez <strong>Franka, Halilovića, Pavičića</strong>... Rožman s klupe ubacuje <strong>Yatekea</strong>, a Gattuso: <strong>Insignea</strong> i <b>Fabiana Ruiza</b>! I čak je i takva Rijeka, čak i kad je zbog ozljede izašao Murić, imala stopostotne šanse protiv moćne talijanske squadre.</p><p>Premda... Realno: bez onakvog Murića kakvog smo gledali 24 minute, Murića koji je Talijanima 'radio malu djecu', bijeli više nisu bili ista momčad. Vjerojatno bi i ovako i onako pali negdje oko 60', ali možda s 2-1 ili 3-1 u džepu.</p><p>Jer Rijeka koja je na kraju sa svog travnjaka opet išetala poražena, trebala je nakon prvih pola sata voditi najmanje 3-0! Okay, Napolitanci nisu istrčali 's pjenom na ustima', pristup im sigurno nije bio kad su istrčali na megdan <strong>Davidu Silvi</strong> u San Sebastianu, ali to ne umanjuje sjajnu riječku igru najprije ranjenu izlaskom Murića, a onda i presječenom sretnim golom <strong>Demmea</strong> u 43'.</p><p>Nastavak je bio očekivana dominacija 600 milijuna eura vrijedne Gattusove momčadi, a čovjek se ne može ne zapitati kako bi se sve skupa odvijalo da su Bijeli iza sebe imali energiju pune Rujevice, a ne sablasnu atmosferu praznih tribina.</p><p>Čestitke nakon Sociedada, čestitke nakon Napolija, a na kontu - nula bodova. Praznina s tribina pretvorila se i u riječki osjećaj nakon europskih utakmica.</p><p>Tablica skupine F Europske lige izgleda ružno, ali Riječani su dokazali su da mogu i protiv najjačih i na tome im - svaka čast.</p>