Ovih dana svi su puni hvale za klupsku politiku Gorice. Klub iz godine u godinu raste, ove sezone čvrsto drži treće mjesto u prvenstvu, u četvrtfinalu Kupa razbili su Hajduk 3-0... Tijekom zime otišli su im trener Vladas Dambrauskas i sportski direktor Mindaugas Nikoličius, ali to se ni najmanje ne vidi.

Stigao je novi trener Siniša Oreščanin i brzo je "uglazbio" orkestar, a kad čujete podatak da u svlačionici turopoljskog kluba stoluje 14 različitih nacija, onda cijela priča dobiva na težini. U svlačionici Gorice čak je 52% stranaca, a da se osjećaju kao kod kuće, brinu domaći dečki Matija Dvorneković (32) i Krešimir Krizmanić (20).

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Goričana nakon Hajduka

- Uz malu napomenu, ja sam rođen u Sisku, ali sam s roditeljima još kao beba doselio u Veliku Goricu, tu sam odrastao, na Cibljanici. Opasan kvart, ali me izgradio kao osobu. Od 0-24 sam bio na "betoncu" i igrao nogomet, ulaz do mog živio je i Ante Budimir, danas reprezentativac. Mlađi je od mene dvije godine, ali zajedno smo stasali - počeo je priču kapetan Gorice Dvorneković.

- Ja sam iz Galženice. Karijeru sam počeo u Udarniku, današnjem Kurilovcu. Dvije godine bio sam u Hrvatskom dragovoljcu pa na poziv današnjeg trenera Lučkog Perice Vidaka došao u Goricu i tu sam do danas ostao. Da, stranaca u Gorici ima puno, ali bitno je da ima i nas par domaćih igrača, tu su i Špikić, Pršir... Bitno je to za klub, ne možete očekivati da će Suk, Steenvoorden i ostali stranci s toliko ljubavi igrati za ovaj klub - priča Krizmanić.

Dvorneković je karijeru počeo u nekadašnjem velikogoričkom Radniku, preteči današnje Gorice.

- Sa 17 godina igrao sam tamo svoju prvu seniorsku sezonu u četvrtoj ligi. Ušli smo te sezone u treći rang, ali neusporedivo je to s ovim danas. Sad je sve puno ozbiljnije, usporedbe nisu realne.

Put je potom Dvornekovića vodio u Slaven Belupo, potom u Rusiju, igrao je i na Islandu, u Albaniji...

- Svugdje mi je bilo lijepo, naučio sam ruski, albanski. Može se reći da sam poliglot, ha-ha. Rusi puno piju, ali ni Islanđani ne zaostaju! Sjećam se kad smo se vraćali s utakmice protiv Brage, sletjeli smo na aerodrom, a u jednom trenutku oko mene nikog. Osvrnem se i vidim suigrače kako u "duty free shopu" trpaju puna kolica alkohola. Kod njih je alkohol skup, a na aerodromu je bio puno jeftiniji - priča Dvorneković kroz smijeh.

Dvorneković se vratio u Goricu 2018. i - uživa.

- Nemam baš nikakvu želju ići opet u inozemstvo. Podređen sam Gorici, što igrački, što poslije karijere. Za momčad sam znao igrati i beka, ne pada mi teško što ne igram uvijek od prve minute. Stariji sam, ego sam ostavio po strani. Igrao minutu, pet minuta, sat vremena... Ma najbitnije je da nam ide.

A uskočiti na drugu poziciju nije strano ni mladom Krizmaniću. Ove sezone krpao je poziciju lijevog beka, odlaskom Čabraje u Dinamo. Zbog njega je čak vrhunski igrač poput Keite na klupi.

- Igrao sam u mlađim kategorijama špicu, pa su me spustili na krilo, zvali su me "gorički Robben" jer sam u jednoj sezoni zabio 30-40 golova, imao sam opasnu lijevu nogu... Bio sam tad niži rastom i puno brži, a kasnije sam postao stoper.

Priča se po goričkim hodnicima da će se Krizmanić prodati skuplje od Kristijana Lovrića, pozvan je i na U-21 Euro. Ozlijedio se Joško Gvardiol pa bi Krizma, kako mu tepaju, mogao završiti i u ozbiljnijim kombinacijama izbornika Igora Bišćana.

- Ove priča oko prodaje mi nisu uteg, drago mi ih je čuti. Do mene izravno oko interesa domaćih ili stranih klubova nije došlo još ništa konkretno, čitam i ja po medijima. Što se Eura tiče, nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju na velikom natjecanju. Kao mladom igraču bio mi je bitan kontinuitet. Čabi je otišao, Keita tek došao pa su mi rekli da ću morati uskočiti na poziciju lijevog beka protiv Slavena, nisam ni ja očekivao da ću to odraditi tako dobro. I od tad igram beka - kaže gorički branič pa dodaje:

- Počeli su me ljudi prepoznavati na ulici i to mi godi. Nekidan idem platiti parking, a čovjek mi kaže: 'O, pa ti si onaj mali iz Gorice'. Što radim izvan nogometa? Ma odradim trening, odem doma i tako u krug. Samo sport. Najviše se družim s Matom (Matthew Steenvoorden, op. a.), nekako smo kliknuli.

Osmislio je Dvorneković pjesmu, koja se ori u svlačionici Gorice nakon svake pobjede. Čak je i Nigerijca Musu Muhammeda natjerao da propjeva hrvatski.

- Pjesma je nastala s bivšim trenerom Gorice Ivanom Prelecom, on mi je vjenčani kum. Dao mi je zadatak da osmislim neki ritual nakon utakmice. Smislio sam tu pjesmu i to je postao naš zaštitni znak. Što se Muse tiče, on zna povesti pjesmu tako što na hrvatskom kaže: 'Tko je najbolji?'. Sve je to spontano bilo, sad učim i Matara Dieyea. Moram pronaći nasljednike, kad jednog dana obijesnim kopačke o klin.

A što se sluša u svlačionici Gorice?

- Zna brat Mudrinski pustit ove svoje, bude tih "preko Drine", nije tajna. Bude i domaćih, Olivera volimo poslušati - kaže za kraj dobro raspoloženi Dvorneković.