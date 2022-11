Mužinić osvojila srebro na SP-u: Presretna sam i prezadovoljna

Najbolja hrvatska parastolnotenisačica Anđela Mužinić Vincetić (30) osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Granadi, dok je Fran Skračić (34) osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u parastreljaštvu u Al Ainu.

Iza hrvatskih parasportaša sjajan je dan. Na dva svjetska prvenstva istog su dana osvojili dvije medalje. Anđela Mužinić Vincetić (30) je osvojila srebrnu medalju u kategoriji 3 na Svjetskom prvenstvu u stolnom tenisu u španjolskoj Granadi, dok je Fran Skračić osvojio broncu u disciplini VIP (Visual impaired) 10m zračna puška ležeći na Svjetskom prvenstvu u parastreljaštvu koje se održava u Al Ainu.

Mužinić Vincetić je u finalu izgubila od Koreanke Jiyu Yoo sa 0-3 (5-11, 6-11, 5-11). Međutim, samim ulaskom u finale ostvarila je najveći uspjeh u pojedinačnoj karijeri nakon što je na SP-u 2018. u Celju osvojila brončanu medalju u "singlu".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Prezadovoljna sam i presretna, ovo je do sada moja najveća medalja u pojedinačnoj konkurenciji. Ovog puta je Koreanka u finalu bila bolja, ali vjerujem kako ćemo pronaći način da u budućnosti i nju pobijedim - kazala je Mužinić Vincetić.

Podsjetimo, Anđela je zajedno s Helenom Dretar Karić osvojila ekipno srebro na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru (2016), te broncu u Tokiju (2020). Treba dodati da su Helena i Anđela osvojile ekipno srebro (2017) i broncu (2014) na svjetskim prvenstvima, te četiri zlata (2013, 2015, 2017, 2019) i broncu (2011) na ekipnim europskim prvenstvima.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Bez obzira na poraz u finalu presretni smo. Ostvarili smo cilj koji smo si postavili prije prvenstva. Uvijek nakon poraza u finalu ostaje tuga, ali ovo je Anđelin fenomenalan rezultat. Nažalost, u finalu nije išlo protiv sjajne Koreanke. Nadam se da ćemo nakon analize pronaći i to "oružje" do paraolimpijskih igara u Parizu. Presretna sam i jer je prvenstvo bilo odlično, od organizacije do dvorane. Bilo je i publike," kazala je Anđelina trenerica Mirela Šikoronja Ivančin.

Korak do medalje ostao je mladi 16-godišnji Borna Zohil koji je nakon velike drame poražen u četvrtfinalu kategorije osm od Francuza Thomasa Bouvaisa sa 2-3 (12-14, 12-10, 11-8, 8-11, 7-11).

Medalju, ali na drugom kraju svijeta osvojio je i Fran Skračić, član Streljačkog kluba invalida rada - Zagreb.

Skračić je u konkurenciji slijepih i slabovidnih osvojio broncu sa 215.1 pogođenih krugova. Pobijedio je Španolac Ager Solabarrieta Txakartegi sa 245.8 krugova, dok je srebro osvojio Poljak Grzegorz Klos sa 241.4 krugova.

Skračić je u finale ušao s petim rezultatom kvalifikacija, a odličnim nastupom u završnoj rundi stigao je do bronce i velikog uspjeha. U ovoj disciplini nastupilo je još dvoje hrvatskih predstavnika. Ruža Markešić je zauzela 13. mjesto, dok je Darko Golubić bio stepenicu niže.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Nadao sam se dobrom rezultatu, ali ovakav uspjeh nisam niti sanjao. Bilo je stresno i uzbudljivo, ali trener Damir Tješinski me dobro pripremio - kazao je 34-godišnji Skračić.

- Uvijek postoji želja i nada, ali pozitivno sam iznenađen. Ovo mi je najveći uspjeh u karijeri, ali ne i jedini - dodao je Skračić koji ima i ekipno zlato i srebro sa EP-a u Norveškoj.

- Ova medalja je najjači rezultat u Franovoj karijeri. Ove godine smo imali i EP, gdje smo osvojili ekipno zlato u stojećem stavu, te srebro u ležećem stavu. Nažalost, ova disciplina nije uvrštena za POI u Parizu, ali nadamo se kako će biti u programu u Ls Angelesu 2028. godine - dodao je njegov trener Damir Tješinski.

U disciplini R9 (50 m puška ležeći) Ivica Bratanović i Rudolf Petrović nisu uspjeli ući u kvalifikacijski dio natjecanja. Bratanović je u svojoj skupini zauzeo 15. mjesto, dok je Petrović u drugoj skupini bio 17. Bratanoviću je nastup u kvalifikacijama pobjegao za 0.1 kruga, a Petroviću za 1.4 kruga i obojica su u svojim skupinama bili prvi ispod crte.

