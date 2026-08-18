Na dan utakmice protiv Vikinga, Dinamo dogovorio pojačanje!

Lautaro Ultra, 19-godišnji veznjak drugoligaša Oriental de La Paza, postat će novi igrač Dinama. Davorin Olivari iz Sportskih novosti piše da je taj posao završen.

Dinamo će mladog Urugvajca platiti 200.000 eura, uz bonuse koji najviše mogu dosegnuti 500.000 eura, plus 10 posto od budućeg transfera. Dakle, ako se ispune bonusi predviđeni ugovorom, modri klub ga najviše može platiti 700.000 eura. Lautaro će s Dinamom potpisati ugovor na četiri godine, a vidjet će se hoće li startati u B momčadi ili će odmah biti priključen A-vrsti Marija Kovačevića.

Riječ je o defenzivnom veznom igraču, dakle ‘šestici‘, ali može igrati i kao ofenzivni vezni. U plavi dom je ipak doveden da bude ‘šestica‘. Rođen je 21. svibnja 2007. godine u Sorianu, a igra prvenstveno kao zadnji ili središnji vezni. Desna noga mu je jača. Transfermarkt ga trenutačno procjenjuje na 200 tisuća eura, a Oriental je u svibnju s njim produljio ugovor sve do kraja 2031. godine, što je neuobičajeno za igrača na samom početku seniorske karijere. Ali očito govori o tome da je riječ o dečku koji ima kvalitetu. To je prepoznao i zagrebački klub, zato je i krenuo u njegovo dovođenje. Njegov talent primijećen je i u urugvajskim mladim reprezentativnim selekcijama. Ultra je dobio poziv u U-18 reprezentaciju, nastupio je u dvije prijateljske utakmice protiv Argentine.