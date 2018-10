Na dresu Gorice stihovi himne, vizura grada i cijelo Turopolje

Iskreno, nije mi lako sjediti na tribini dok se moja momčad bori na terenu, ali najgore od svega je to što se ne mogu braniti. Moja riječ protiv onoga što tvrdi sudac... No znam da se tu ništa ne može promijeniti, zato se nisam ni žalio na odluku o suspenziji. Treba to što prije odraditi i ići dalje, rekao je trener Gorice Sergej Jakirović u najavi dolaska Rijeke.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL U subotu od 15 sati, kad počinje sudar četvrte i pete momčadi prvenstvene ljestvice, ponovno će se smjestiti na tribnu i iz daleka pratiti što rade njegovi igrači. Zbog "verbalnog delikta" u samoj završnici utakmice u Osijeku, koju je Gorica dobila 1-0, sudac ga je poslao na tribine, a disciplinska komisija "odrezala" mu je dvije utakmice suspenzije. Prvu je odradio u domaćem porazu od Lokomotive (0-3), druga će biti ova, protiv Rijeke. Protiv aktualnog viceprvaka, ali i protiv momčadi koja nije u osobitoj formi.

- Volio bih i ja da moja momčad nije u formi pa da stvara sedam, osam prilika po utakmici. Rijeka ima krizu realizacije, ali ne i igračku krizu. Morat ćemo biti puno bolji nego protiv Lokomotive, puno čvršći u duelu, jer igramo s protivnikom koji ima najbolju pas igru u ligi - naglasio je Jakirović.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL U prvom kolu prvenstva Gorica je izgubila na Rujevici (0-2), a dolazak Rijeke u Veliku Goricu još je jedan veliki izazov za novog prvoligaša.

- Svaka utakmica u Prvoj HNL za nas je velika i važna, više puta smo naglasili da ove godine moramo puno toga proći u naučiti. Mi u klubu ponosni smo na činjenicu da smo četvrta najgledanija momčad lige, i to ne samo zato što smo novaci u ligi, nego i zato što igramo dobar, atraktivan nogomet. Vjerujem da će tako biti i ovoga puta - rekao je predsjednik kluba Nenad Črnko, koji je dobio i poseban zadatak.

Naime, Gorica je najavu za Rijeku iskoristila i kako bi predstavila novi dres, koji bi trebao postati i suvenir!

- U suradnji s našim partnerom, velikogoričkom tvrtkom Alpas, kreirali smo dres na kojem su ispisana imena više od 50 mjesta, sela, naselja i gradskih četvrti u Velikoj Gorici i Turopolju. Također, kroz ta slova istaknuta je vizura grada, koja je zapravo logo velikogoričke turističke zajednice, a uz rub dresa su i stihovi turopoljske himne. Ovime smo dobili personalizirane dresove koji će, nadamo se, postati i suvenir za sve koji posjete naš grad - istaknuo je Črnko.

Foto: Alpas Hrvatska Foto: Alpas Hrvatska

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL U ulozi manekena ovoga puta se našao kapetan Igor Čagalj, prekaljeni branič koji je dio svoje karijere proveo upravo u dresu Rijeke.

- Emocije? Ma ne, ne bih rekao da toga više ima, puno je godina prošlo otkad sam otišao i danas je za mene to utakmica kao i svaka druga. Iz vremena dok sam ja bio u Rijeci, tamo su ostali još jedino Sluga i Prskalo - kazao je Čagalj.