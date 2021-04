Izjava našeg nadarenog plivača Franka Grgića kako razmišlja o promjeni sportske putovnice i nastupu za neku drugu zemlju koja bi mu ponudila bolja primanja i uvjete za razvoj, digla je dosta prašine i podijelila mišljenja hrvatske sportske javnosti. Neki podržavaju Franka i njegovu odluku da ode tamo gdje bi mu bilo bolje, drugi pak smatraju da mu je i ovdje dobro... A za mišljenje smo upitali i njegovog trenera Matu Ružića.

- Ja sam samo trener i bavim se isključivo strukom. Ne mogu se i ne želim miješati u Frankove namjere i odluke, to je njegova privatna stvar – kazao nam je u startu trener našeg perspektivnog plivača i dodao:

- Što se mene tiče, ja sam zadovoljan odnosom HOO-a, plivačkog saveza i kluba, a u druge stvari se ne miješam. Ponavljam, ja sam samo trener, nisam manager.

Ružić kaže kako je u plivanju od 1986. godine i kako se u međuvremenu puno toga promijenilo. Na bolje...

- Moram pohvaliti Vladu koja je našla načina i sredstava da se natkrije naš bazen na Zvončacu. Naravno, mi smo to zaslužili svojim dobrim rezultatima i radom, ali natkrivanje Jadranovog bazena i izgradnja nove kotlovnice su velika stvar i za naš klub i općenito za plivanje. Osobno, imam korektan odnos i s HOO-om, i sa Savezom i sa svojim klubom, i nikad nisam s njihove strane bio podcijenjen.

Bez obzira kakvu Franko odluku donio, njegov trener se neće miješati.

- Franko dođe na trening, odradimo po programu najbolje što možemo i znamo, i to je to. I kad je u pitanju on, i kad su u pitanju svi ostali plivači. Kakve oni imaju ugovore sa HOO-om, Savezom i klubom, ja se u to ne miješam i ne znam. I teško mi je pričati samo o jednom plivaču, kad radim s njih 14 – kaže Ružić, a na pitanje bi li prihvatio ponudu i preselio se u neku drugu zemlju koja bi mu ponudila bolje uvjete, kaže:

- Vjerujem u svoj rad i ne bih se micao iz Hrvatske dok god imam ovako dobar odnos, a o nekoj imaginarnoj ponudi ne mogu pričati. Ali jedno je sigurno, državljanstvo sigurno ne bih promijenio, ne bih mogao to napraviti. No jednako tako ne bih mogao ni svojim plivačima dati savjet što da oni učine. Mi nismo ni obitelj ni prijatelji, mi imamo odnos trener - plivač i možemo razgovarati samo na toj relaciji i tim temama.

Ono u čemu se svi slažu je da bi Frankov odlazak bila velika šteta za hrvatsko plivanje.

- Naravno da bi bila velika šteta, kao što bi bila šteta za bilo koji drugi sport da jedan mladi i perspektivni sportaš ode. Ali ponavljam, jedno što mogu je raditi najpoštenije i najkvalitetnije što znam. Uvijek se trudim biti najbolji i da iza mene ne ostane nikakva mrlja, da mi nitko ne može ništa prigovoriti. A sve ostalo, pogotovo ono što nije u mojim rukama, ne komentiram i nastojim se u to ne miješati.

Ružić je trenutno koncentriran na ispunjavanje programa koji za cilj ima da Franko Grgić i Marin Mogić budu u pravoj formi na Olimpijskim igrama u Tokiju.

- Obojica su imali zdravstvenih problema i bili smo prisiljeni korigirati treninge i prilagođavati rad, a to nikad nije dobro. Pokušavamo napraviti najviše što možemo, nadamo se najboljem, ali u ovom trenutku su prognoze nezahvalne. Radimo na tome da obojica budu u najboljoj formi u pravo vrijeme – zaključio je Ružić.