Na koga će Hrvatska? Evo gdje gledati susret Srbije i Škotske

Srbi su u nikad gorem ozračju otputovali u Oslo gdje su pobijedili Norvešku, a sada imaju priliku izboriti Europsko prvenstvo protiv Škotske. I nama je taj susret bitan jer pobjednik će igrati s Hrvatskom na Euru...

<p>Godinu dana smo nagađali i prognozirali tko će se naći s <strong>Hrvatskom, Češkom i Engleskom</strong> u grupi na Europskom prvenstvu, a sada je stigao Dan D. Jedna utakmica koja donosi sve.</p><p>Nakon brojnih odgoda koje je prouzročio korona virus, danas ćemo napokon saznati tko su preostali putnici na Euro, no vjerujemo da će svi Hrvati krajičkom oka pratiti što se događa u Beogradu. Tamo će od 20.45 snage ukrstiti Srbija i Škotska u finalu play-offa, a pobjednik tog susreta će popuniti prazno mjesto u našoj skupini D.</p><p>Škotska ili Srbija, razmišljali su hrvatski navijači. Netko smatra da bi Srbi bili bolji izbor zbog boljeg omjera s njima, a neki pak smatraju da baš i ne zbog rivalstva između Hrvatska i Srbije. S druge strane, neki se pribojavaju Škotske koja jako teško prima golove... Tko će na kraju to biti, saznat ćemo od 20.45.</p><p>- Zajednički zadatak nam je: pritisak svesti na minimum. To iz iskustva kažem. Teret rezultata treba da se svede na minimum. Ovo je sport, rekao sam i ranije, rezultat je bitan, ali ne i nekakav kraj, sam po sebi. Nogomet će se i dalje igrati. Naš zadatak je da pružimo svoj maksimum, da potvrdimo naše vrijednosti koje smo nagovijestili protiv Norveške, dijelom i protiv Turske. Treba to potvrditi, da cijelu kvalitetu podignemo na još viši nivo protiv Škotske. A sama uloga favorita, zašto bi to trebalo biti opterećenje? Igramo na stadionu koji bolje poznajemo, Škoti možda teško primaju golove, ali treba biti spreman i za njihovu taktiku, neće se oni samo braniti. Strpljenje i mudrost su ti koji trebaju utakmicu dovesti u onu situaciju u kojoj nama sve na terenu odgovara - rekao je izbornik Srbije Ljubiša Tumbaković uoči utakmice.</p><p>Srbi su u nikad gorem ozračju otputovali u Oslo gdje su protiv Norveške igrali polufinale play-offa. Norvežani su predvođeni sjajnim Haalandom bili veliki favoriti, a nitko baš ništa nije očekivao od Srba koji su već neko vrijeme u popriličnim problemima. No kad je trebalo, najbolji igrač je povukao. Sergej Milinković Savić je donio svojoj reprezentaciji pobjedu i još jednu priliku za plasman na Euro.</p><p>Osim toga kako zabiti gol Škotima, Srbi su se mučili i s nekim drugim stvarima. Talijanske vlasti su za vikend nekim klubovima zabranile da svoje igrače puste na reprezentativna okupljanja. Aleksandar Kolarov i Sergej Milinković-Savić su uspjeli 'pobjeći' na vrijeme, no ne i igrači Fiorentine Nikola Milenković i Dušan Vlahović. I dalje nije poznato je li dvojac uspio doći do Beograda, ali jasno je da će njihov izostanak biti ogroman udarac za Tumbakovićevu momčad. </p><p>Srbija je posljednji put na Euru igrala 2000. godine pod imenom Jugoslavija, a ovo je jedinstvena i ogromna prilika za vratiti se na Europsko prvenstvo nakon čak 20 godina. </p><p>Prijenos utakmice je na Sport Klubu 1 od 20.45, a pobjednik tog susreta plasirat će se u skupinu D gdje se nalaze Hrvatska, Češka i Engleska. </p><p>Prvi će u pohod na Euro krenuti Sjeverna Makedonija i Gruzija čiji susret počinje od 18 sati, a prijenos je na Sport Klubu 2. Pobjednik tog dvoboja će na Euru zaigrati u skupini C s Nizozemskom, Ukrajinom i Austrijom.</p><p>Od 20.45 susjedi Mađari će pokušati i opet doći do velikog natjecanja, no za to mjesto će se boriti protiv iskusnog Islanda koji je već nekoliko godina učestali član velikih natjecanja. Utakmica se igra u Budimpešti, a prijenos možete pratiti na Sport Klubu 2. Pobjednik susreta će vjerojatno biti samo prolaznik u skupini F jer se tamo nalaze Portugal, Njemačka i Francuska! Aktualni svjetski i europski prvaci te uz to jedan bivši svjetski prvak. Pa može li gore?</p><p>Nešto lakšu skupinu imat će pak pobjednik dvoboja između Sjeverne Irske i Slovačke. Taj susret počinje u 20.45, a prijenos možete pratiti na Sport Klubu 4. Pobjednik će igrati u skupini E sa Španjolskom, Švedskom i Poljskom.</p><p><strong>Kvalifikacije za Euro, play-off:</strong></p><p><strong>Gruzija - Sjeverna Makedonija (18.00, Sport Klub 2)<br/> Mađarska - Island (20.45, Sport Klub 2)<br/> Sjeverna Irska - Slovačka (20.45, Sport Klub 4)<br/> Srbija - Škotska (20.45, Sport Klub 1)</strong></p>