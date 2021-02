Imao sam osjećaj da ćemo izvući Krasnodar, ne zato što sam ga želio ili mislio da će biti lako i jednostavno. Imao sam osjećaj da će nas put ponovno odvesti u Rusiju nakon Moskve. To se ostvarilo, nadam se da će se uslišati želje koje su iza toga, govorio je trener Dinama Zoran Mamić uoči dvomeča s Krasnodarom.

Želje su mu uslišene jer 'Modri' su sinoć na Maksimiru potvrdili pobjedu iz Rusije i s ukupnih 4-2 prošli u osminu finala Europske lige. Hrvatski prvak je poprilično dominantno riješio ruskog protivnika koji je, unatoč silnim ulaganjima njihova vlasnika milijardera, i dalje neodrastao protivnik Dinamu.

Prva stepenica je apsolvirana, novih milijun eura i osmina finala su osigurani, a sada je cilj četvrtfinale.

Ovaj Dinamo, koji je primio samo tri gola u osam utakmica, izgleda poprilično dominantno i moćno i u ovome trenutku, takvog smo dojma, kao da može parirati bilo kome. Nenad Bjelica je prije dvije godine u osmini finala vodio veliku bitku s Benficom i izgubio tek nakon produžetaka. Zoran Mamić se već izjednačio s najboljim Bjeličinim rezultatom u Europi, a sada ima priliku otići korak dalje, do četvrtfinala.

No tko prijeti Dinamu u osmini finala?

Napoli, Hoffenheim i Leicester sigurno ne prijete jer su ispali u šesnaestini finala, a to je sjajna vijest za 'modre'. U ždrijebu ima klubova koji su prolazni, s nekim od njih se Dinamo itekako može potući, a ima i nekih prepreka koje u ovome trenutku djeluju neprelazno.

U anketi na našem portalu mogli ste izabrati klub kojeg bi htjeli Dinamu u osmini finala, a zanimljivo, najveći broj čitatelja izabrao je Molde i Milan. Norvežani su uvjerljivo na prvom mjestu s 4429 glasova, a iza njih je Milan s 1512 glasova.

Molde je u šesnaestini finala senzacionalno izbacio Kramarićev Hoffenheim, ali mnogi čitatelji vide njih kao ogromnu priliku za prolazak u četvrtfinale. A zašto Milan? Pa Talijani, kako se bore za naslov u Serie A, Europskoj ligi nisu dali puno na važnosti, a to se moglo vidjeti u susretu protiv Crvene zvezde. Rossoneri su prošli samo zbog golova u gostima (3-3), a u uzvratu na San Siru su opasno visjeli. Talijani se muče u Europi ove sezone, EL im baš i nije primarni cilj i zbog toga bi možda Milan bio odličan izbor za Dinamo.

A s druge strane, koga najmanje želite? Tu prednjači španjolski Villarreal koji je uvijek neugodan protivnik te je do osmine finala došao pobjedom nad Salzburgom. Naravno, dinamovci će se rado sjetiti one velike pobjede nad 'žutom podmornicom' 2010. godine kada su Ante Rukavina i Sammir zabili za pobjedu od 2-0. No, Španjolce bi svakako valjalo izbjeći.

Tu su i Roma, Tottenham, Ajax, također protivnici koje bi htjeli izbjeći. Kako god, hrvatski prvak će protivnika doznati od 13 sati na ždrijebu u Nyonu.