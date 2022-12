Na korak do Dinama: Laszlo Kleinhesler zbog 200.000 eura odbio Osijek i stiže u Maksimir?

Laszlo Kleinheisler ulazi u posljednjih šest mjeseci ugovora s Osijekom, što znači da od Nove godine može pregovarati s klubovima o prelasku. Osijek se potrudio ostaviti ga u klubu i prema nekim navodima iz kluba ponudili su mu 300.000 eura na godinu, dok je Mađar tražio okruglih 500.000 eura. Zbog straha da bi se ugovorom od 500.000 eura narušila ravnoteža u svlačionici, Osječani su odustali, a takav epilog jedva dočekali u Maksimiru.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naime, ako bi ga htjeli dovesti prije isteka ugovora, a to je intencija Dinamovih čelnika, morali bi platiti neku odštetu. U menadžerskim krugovima spominje se cifra od od pola milijuna eura, jer do isteka ugovora ostalo mu je šest mjeseci. Osijek zna da mora prihvatiti bilo kakvu ponudu jer će na ljeto morati pustiti Laciku, kako zovu Mađara, bez eura odštete.

Ako je doista točan podatak da bi se Laciku moglo dovesti za pola milijuna eura, bio bi to sjajan posao za Dinamo jer provjerenog igrača, koji ima 30 nastupa za mađarsku reprezentaciju i jednog od najboljih igrača lige dobiti za takav novac je premija. S druge strane Osijek ne želi nezadovoljnog igrača u svlačionici jer zna se da takvi remete mir i sinergiju. Također, Osijek je ove godine već digao ruke od šampionskih ambicija i slaže se momčad za sljedeću sezonu. A Kleinheisler nije u tim planovima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dolazak Kleinheislera otvorilo bi pitanje i Martina Baturine, velikog talenta maksimirskog kluba. Radi se o sjajnom igraču, kojem je obećano da će dobivati sve više minuta. Dinamo je ispao iz Europe i bit će koncentriran isključivo na prvenstvo i Kup, a pitanje je treba li im toliko igrača za ta dva fronta. Naravno, računaju da bi nešto mogli i prodati, no zasad, kako saznajemo, u klub nije stigla niti jedna službena ponuda za bilo kojeg Dinamovog igrača.

Prema nekim navodima u igru za Kleinheislera uključio se i splitski Hajduk jer ovdje nije riječ o skupom igraču, odnosno igraču za kojeg bi se morala platiti velika odšteta, a dobivate igrača itekako provjerenog u hrvatskim okvirima. No Dinamo, za razliku od Hajduka, nudi međunarodni i europski izlog, što, tako kažu Osječani, najviše zanima Kleinheislera.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Naravno, odmah nakon što je procurila vijest da bi Kleinheisler mogao u Dinamo na forumu su se javili nezadovoljni navijači Osijeka, koji smatraju da bi mu klub trebao ponuditi traženih 500.000 eura na sezonu jer je riječ o najboljem igraču, koji se ne štedi niti jednu utakmicu. Odlazak Kleinheislera značio bi kraj šampionskih ambicija jer na prodaju je i Dion Drena Beljo, jedan od najboljih napadača lige.

Dinamo je na prošli Božić s Osijekom dogovorio prelazak Petra Bočkaja, sada dogovaraju dolazak Laszla Kleinheislera. Ako se transfer realizira, bio bi to odličan posao za Dinamo i jako loš za Osijek, koji bi ostao bez ponajboljeg igrača. I to zbog 200.000 eura, što Osječanima i ne tako davno nije bio problem. No čini se da je zapuhao neki drugi vjetar....

POGLEDAJTE VIDEO: BUKVIĆ NOKAUTIRAO KOSIĆA

Najčitaniji članci