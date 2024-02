Na ovom stadionu igralo se SP 1990. Sad izgleda kao džungla

Skupina F Svjetskog prvenstva u Italiji 1990. godine u Italiji bila je prava muka za organizatore tog natjecanja. Englezi, Irci i Nizozemci bili su jedni od najvatrenijih navijača u to vrijeme, a s njima u skupini bio je Egipat. Kako bi organizatori imali više prostora za organizaciju međusobnih utakmica, grupa je smještena na Siciliju.

Utakmice su igrane na čuvenom stadionu Cagliarija Sant'Elia. Stadion s 60.000 mjesta izgrađen je 1970. godine nakon što je Cagliari osvojio naslov prvaka Italije. Stadion je renoviran za Svjetsko prvenstvo, a njegov kapacitet smanjen je na 40.919 mjesta. Na tom stadionu su odigrane utakmice Engleska - Republika Irska, Engleska - Nizozemska i Engleska - Egipat.

Prvih nekoliko godina nakon Svjetskog prvenstva Cagliari se borio za ostanak u ligi. U sezoni 1992/93. na klupu Cagliarija sjeo je Carlo Mazzone i odveo momčad do Kupa Uefe. Sve utakmice Kupa Uefe igrale su se na stadionu Sant'Elia. Vatrena atmosfera ovog stadiona pomogla je Cagliariju da dođe do sve do polufinala tog natjecanja.

Nakon toga Cagliari se uglavnom bori za sredinu talijanske Serie A, a na čuvenom stadionu igralo se sve do 2012. godine kada su uvjeti postali preopasni. Tadašnji predsjednik Massimo Cellino je izjavio sljedeće:

- Jedan od naših zaposlenika je umalo stradao od strujnog udara. Ondje riskirate život. Na tom stadionu nema čak ni najosnovnijih sigurnosnih mjera.

Momčad Cagliarija je jedno vrijeme domaće utakmice igrala u Trstu, a stadion je potpuno neupotrebljiv postao 2017. godine. Danas stadion izgleda derutno i propalo, a korov je na sve strane. Tribine su pred raspadom, a stadion izgleda apokaliptično.

Pored Sant'Elije izgrađen je novi, manji stadion Unipol Domus na kojem nekadašnji prvak Italije, čiji je član Marko Rog na posudbi u Dinamu, i danas igra svoje utakmice. U posljednje vrijeme pojavile su se informacije da Talijani planiraju uložiti sredstva u obnovu čuvenog stadiona.

Foto: TheFreakshow - Urban Explorer/YouTube

Foto: TheFreakshow - Urban Explorer/YouTube

Foto: TheFreakshow - Urban Explorer/YouTube

Foto: TheFreakshow - Urban Explorer/YouTube

Foto: TheFreakshow - Urban Explorer/YouTube