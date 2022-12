Na tisuće ljudi preplavilo ulice: Marokance dočekali kao prvake

Četiri afričke reprezentacije su tijekom povijesti ušle u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, ali nitko nije mogao dalje od toga. Bio je to zid za afrički kontinent koji nisu mogli prijeći. Sve do prvenstva u Katru.

Maroko je odigrao maestralan turnir u Katru. Do polufinala su primili tek jedan gol i to autogol, izbacili Španjolsku i Portugal te postali prva reprezentacija iz Afrike s polufinalom SP-a. No, dalje od toga ipak nisu uspjeli. Izgubili su od Francuske pa onda i od Hrvatske u borbi za broncu.

Četvrto mjesto možda je i najgore moguće. Donosi gorčinu i bol, toliko blizu medalje, no Marokancima je ona zalog za budućnost i pokazatelj da tamošnji nogomet strašno napreduje. Europljani i Južnoamerikanci više kolo ne vode.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Marokanski nogometaši su se u ponedjeljak vratili u domovinu, a tamo su ih dočekali kao kraljeve. Na tisuće ljudi zaokupilo je ulice i dočekalo svoje heroje. Achraf Hakimi, Hakim Ziyech i ostali igrači vozili su se u otvorenom autobusu, dok su im navijači klicali, skandirali i pjevali: Ole, ole, ole, Morocco, Morocco! Cijelu atmosferu začinile su baklje i pirotehnička sredstva.

Foto: ABDELHAK BALHAKI/REUTERS

Foto: JIHED ABIDELLAOUI/REUTERS

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Marokanci su ujedinili arapski i afrički svijet. Tribine su na njihovim utakmicama bile dupkom pune, a navijači su zapanjili sve fenomenalnom atmosferom i strastvenim navijanjem.

