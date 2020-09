Na travnjaku scene iz 'Kuma': Lakirane cipele u prvom planu, Mamić nepogrešiv, bar modno

Ciriaco Sforza odjenuo se kao da ide na mafijašku večeru i to negdje na Siciliji, otprilike. Crno, pomalo sjajno odijelo, bijela raskopčana košulja i crvena maramica u džepu podsjetila nas je na scene iz filma 'Kum'

<p>I dok su se naše bolje (čitaj lošije) polovice veselile novim nogometnim okršajima, mi smo pijuckajući koktele i slušajući njihovu deračinu (em zbog kladionice em zbog istinske ljubavi prema lopti), jednim okom škicale igrače, a drugim okom trenere u ovotjednim utakmicama naših klubova u Ligi prvaka i Europskoj ligi.</p><p>Nakon susreta Dinama kod mađarskog Ferencvarosa, prvog mađarskog kluba od kojega je izgubio, palo nam je na pamet pitanje bi li "modri" bili uspješniji da je trener <b>Zoran Mamić</b> (48) brinuo o igri svoje momčadi koliko i o svojoj odjevnoj kombinaciji. </p><p>Bez obzira na jezik, Mamić je gospodin na terenu pa nas je tako oduševila i njegova jednostavna, ali sa stilom odabrana odjevna kombinacija. Tamno plava vesta, bež hlače i crne kožne tenisice jedan su ležeran, ali moderan odabir, tako da smo i malo manje bile ljute na Dinamo pa mu progledale kroz prste što je izgubio (makar muška strana nije).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bruno Petković reže tortu</strong></p><p>Realno, još uvijek ima šansu u Europskoj ligi i to odličnu. Zadnje pretkolo Europske lige će na domaćem terenu igrati protiv boljeg iz dvoboja 3. pretkola između malteške<strong> Floriane i Flore Tallinn</strong> iz Estonije, a koga god dobio, Dinamo bi to rutinski trebao riješiti. Osim toga, kako bi Filip Hrgović rekao: 'Čim dođeš ljepše obučen, odmah je to mala pobjeda', a Mamić junior je sigurno bio bolje obučen od trenera mađarskog sastava. Tako da - eto barem neka pobjeda 'modrima'. </p><p>Za razliku od trenera maksimirskog kluba, Ferencvarosev <strong>Serhij Rebrov</strong> (46) koncentrirao se na pobjedu, a odmah smo se složile kako je mogao unijeti još neku boju u kombinaciju. Ipak, ne može se puno pogriješiti s kontrastom crne (ili je to tamnoplava?) i bijele boje. Nije nam samo jasno ima li to njegova polo majica gumu na dnu ili ju samo nije namjestio? Zbunjujuće... U svakom slučaju, modno: Ferencvaros - Dinamo 0-1.</p><p>U okršaju Osijeka i Basela, ponovno smo dali pozitivnu ocjenu <strong>Nenadu Bjelici</strong> (49) koji nije mogao previše fulati s bež hlačama i bijelom košuljom. Istina je da mu nedostaje ideja, ali zašto bi i mijenjao nešto kada je dobro?</p><p>Za razliku od njega, <strong>Ciriaco Sforza</strong> (50) odjenuo se kao da ide na mafijašku večeru i to negdje na Siciliji, otprilike. Crno pomalo sjajno odijelo, bijela raskopčana košulja i crvena maramica u džepu podsjetila nas je na scene iz filma 'Kum'. Možda je bilo fora tada, te 1972., ali pola stoljeća kasnije, moda se mijenja. Kao šlag na kraju, status 'Kuma' potvrdile su i Sforzine lakirane cipelice. Ne, Ciriaco, ne... Jednostavno - ne.</p><p>I Hajduk je odradio europsku postaju protiv Renove u Sjevernoj Makedoniji i slavio 1-0. <strong>Hari Vukas</strong> (47) je već tradicionalno za Hajdukove trenere stigao u klupskoj polo majici, dok je trener Renove <strong>Bujar Islami</strong> (41) obukao svijetloplavu košulju i uvukao ju u hlače što je, nažalost, istaknulo njegovih nekoliko kilograma viška.</p>