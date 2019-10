Na Dinamo protiv Šahtara za istu cijenu kao i za Atalantu...

Dinamo je u ponedjeljak objavio cijene ulaznica za utakmicu četvrtog kola Lige prvaka protiv Šahtara na Maksimiru 6. studenog od 21 sata. Glavna je informacija - cijene su iste kao i za utakmicu prvog kola protiv Atalante, kad je Maksimir bio krcat. Došlo je 28.863 navijača.

To znači da ćete ulaznicu za sjevernu tribinu u pretprodaji moći kupiti za 120 kuna (i gornji i donji dio), na istočnu za 200, kao i za gornju zapadnu tribinu, a najskuplja je cijena za tribinu zapad dolje - 300 kuna.

Cijene ulaznica na dan utakmice penju se na 150 kuna za sjevernu, 250 za istočnu i gornju zapadnu te 400 kuna za donju zapadnu tribinu.

Godišnje "gold" ulaznice vrijede za ovu utakmicu. Prodaja za vlasnike "blue" godišnjih ulaznica počinje u četvrtak u 9 sati i traje do 17 na "Ticket pointu" kraj stadiona u Maksimiru, a od subote će sve preostale ulaznice u pretprodaju od 11 do 19 sati svakog dana do utorka, dana uoči utakmice. Taj dan omogućena će biti i kupnja ulaznica putem interneta. U srijedu blagajne rade od 11 do 21.45, odnosno kraja prvog poluvremena.

Preduvjet za kupnju predočenje je važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica), a sve su ulaznice personalizirane, odnosno glase na ime i prezime.

Dinamo je prošli tjedan remizirao na gostovanju kod Šahtara u Harkivu 2-2 uz golove Danija Olma i Mislava Oršića, a u idućoj utakmici osigurat će proljeće u Europi ako pobijedi Ukrajince i Manchester City pritom pobijedi posljednju Atalantu.