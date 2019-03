Konfeti zabijelili travnjak na Poljudu, Hajduk pritisnuo...

NAJAVA

Dramatično i nevjerojatno. Tako je izgledala zadnja utakmica Hajduka u Koprivnici. Splićani su gubili do same završnice i onda golovima Jurića i Tudora došli do vrijedna tri boda koja su ih približila Europskoj ligi.

Danas će Hajduk na Poljudu dočekati Rudeš koji se već oprostio od Prve HNL. No Rudešani su u prošlom kolu došli do velikog slavlja i prve pobjede ove sezone protiv Intera. Bila je to uvjerljiva predstava momčadi Tomislava Ivkovića u Kranjčevićevoj, e a da su barem polovicu utakmicu tako odigrali, sigurno ne bi imali samo sedam bodova.

Hajduku je današnja pobjeda pod 'must', kako bi zadržali korak za Goricom i Lokomotivom i ostali u utrci za Europsku ligu.