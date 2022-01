Novak Đoković (34) je Australian Open osvojio devet puta, uvjerljivo najviše. Na ovogodišnjem izdanju lovio je 21. Grand Slam naslov čime bi izbio na vrh vječne liste i pobjegao velikim rivalima Rafaelu Nadalu i Rogeru Federeru.

No, zbog rigoroznih pravila i proceduralne pogreške ga vjerojatno nećemo vidjeti na prvom Grand Slamu u godini. Razlog je jednostavan. Propusta nema ni za najboljeg na svijetu.

Srpski tenisač se nije cijepio, što je uvjet za ulazak u Australiju, ali dobio je medicinsko izuzeće za nastup na Australian Openu, no to se odnosilo samo na turnir. Trebalo mu je i posebno izuzeće kako bi ušao u državu Viktoriju, ali njegov tim je napravio veliku grešku i navodno aplicirao za pogrešnu vizu, koja ne podržava medicinsko izuzeće za cijepljenje.

Deset sati proveo na ja aerodromu u 'imigracijskom pritvoru', a tamošnje vlasti su u konačnici odlučile ga deportirati. Njegov pravni tim se žalio, prikuplja dokaze koje bi mu osigurale izuzeće pa bi se cijela stvar mogla odužiti sve do ponedjeljka kada će biti poznato hoće li ga deportirati ili ne.

Očekivano, ova drama najboljeg svjetskog tenisača postala je vijest broj jedan u svjetskim medijima. Australce je zanimalo što o svemu misli Novakov najveći rival Rafael Nadal.

- Ne znam. Naravno da sve što se događa nije dobro. Ipak, ne mogu imati jasno mišljenje o svemu. Nemam uvid u detalje - kazao je Španjolac koji je ostavio dojam da ne želi zadirati tamo gdje mu nije mjesto.

No, onda se ipak okuražio i neformalno oprao Đokovića.

- Sve je grubo i, na kraju krajeva, jedino što mogu reći je da svi prolazimo kroz težak period. Mnoge obitelji su propatile za ove dvije godine pandemije. Normalno je da su ljudi u Australiji frustrirani jer prolaze kroz jako težak lockdown. Mnogi se ne mogu vratiti kućama. Jedina stvar u koju vjerujem, slušajući one koji znaju medicinu, je to da se svi cijepimo. To je moje mišljenje. Ja sam se cijepio dvaput. Ako to naprave svi, neće biti problema igrati bilo gdje.

Da se htio cijepiti, bez problema je mogao igrati u Australiji, tvrdi Nadal.

- To je jasno. O ostalima ne mogu govoriti dok ne dobijem sve informacije. Svijet je dovoljno patio. Cijepite se. Da želi, Novak bi bez problema igrao u Australiji. On sam odlučuje. Svatko je slobodan donijeti svoje odluke, ali onda postoje i neke posljedice, zar ne? - kazao je španjolski tenisač kojemu je očito malo i laknulo jer njegovog najvećeg rivala vrlo vjerojatno neće biti na turniru.

A nije on jedini iz obitelji Nadal koji je opleo po srpskom tenisaču. U srijedu je to napravio i njegov stric Toni Nadal.

- Moram priznati da sam, do ove objave, mislio da će odustati od nastupa ili da će se cijepiti. Skoro šest milijuna ljudi je izgubilo život od ovog prokletog virusa. Želim misliti da Novak to zna i da će, kao znak ljudske osjetljivosti i razumijevanja drugih, objasniti situaciju. Bilo bi dobro kada bi dao neko objašnjenje jer ne vjerujem da je došlo do bilo kakvih neregularnosti. On, naravno, nema obavezu dati ovakve osobne informacije, ali u isto vrijeme mora biti svjestan da je u ovom trenutku svijet u ozbiljnoj zdravstvenoj krizi i da globalno ljudi veoma pate zbog svega što se događa.

Upravo je Đoković bio najveći favorit ovogodišnjeg Australian Opena kojeg je osvojio čak devet puta. No, sada će Nadal imati veliku priliku jurišati na drugi naslov u Melbourneu u izostanku svog najvećeg rivala i tako postati prvi tenisač koji je osvojio 21 Grand Slam naslov.