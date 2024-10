Nadal je prvu titulu osvojio u Umagu: 'Nisam ni čuo za njega, Moya me molio pozivnicu...'

Sjećam se da me nazvao Carlos Moya i molio da pozivnicu dam Rafaelu Nadalu. Tad sam prvi put čuo za njega. Kad sam iduće godine gledao turnir u Monte Carlu, taj Španjolac došao je do polufinala. Otišao sam u ured da vidim kome sam godinu ranije dao pozivnicu i, stvarno, bio je to Nadal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.