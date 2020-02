Nadal: Pa Đoković bi radije htio da Thiem osvoji Pariz nego ja...

Rafael Nadal vratio se u akciju. Prvi je nositelj ATP turnira iz serije 500 u Acapulcu gdje je krenuo pobjedom nad sunarodnjakom Pablom Andujarom 6-3, 6-2. Novinari su, tradicionalno, iskoristili vrijeme sa Španjolcem na presici i prošli mnoge teme. Na koje se vjerojatno ni njemu više ne da odgovarati.

Uglavnom, željeli su znati bi li želio da Novak Đoković ima više Grand Slamova od njega.

- Imam dobar odnos i s Dominicom Thiemom i s Novakom Đokovićem. Ali, iskreno, ako me pitate želim li da Đoković osvojio više Grand Slamova od mene, odgovor je ne.

Što je drugo uopće trebao odgovoriti...

- To je čisto profesionalna stvar i ja se ne skrivam jer mislim i da pitate Novaka, da bi on rekao da bi radije da Dominic Thiem osvojio Roland Garros nego ja. To je realnost natjecanja i nije usmjereno ni protiv koga osobno.

Nadal je na Grand Slam listi drugi s 19 naslova, jednim manje od Rogera Federa. Đoković je na 17, ali mnogi bi se okladili da će u toj utrci on završiti kao pobjednik. Svevremenski.