Nadal uz puno muke pobijedio Goffina: Igrali 3 sata i 13 minuta

U meču prepunom preokreta koji je trajao više od tri sata, španjolski tenisač Rafael Nadal (ATP - 4.) spasio je četiri meč-lopte protiv Belgijca Davida Goffina (ATP - 60.) i pobjedom 6-3, 5-7, 7-6 (9) izborio mjesto u četvrtfinalu.

U nesvakidašnjem zapletu kad su u pitanju Nadalovi mečevi na zemljanoj podlozi, 35-godišnji Grand Slam rekorder je pri vodstvu 6-3, 5-3 bio na putu prema relativno uvjerljivoj pobjedi, ali je dopustio Goffinu da nizom od četiri gema izbori odlučujući set, pri čemu je Belgijac spasio i dvije meč-lopte.

Odluka o pobjedniku pala je u 'tie-breaku' u kojem je Nadal poveo sa 4-1, a Goffin nizom od pet poena došao do dvije meč-lopte (6-4). Prvu je Nadal spasio na početnom udarcu, a potom dočekao Belgijčevu pogrešku na kraju dugačke izmjene s osnovne crte. Goffin je još dvaput bio jedan poen udaljen od svoje treće pobjede protiv Nadala, ali prve na zemljanoj podlozi, no u oba se navrata Španjolac spasio odigravši skraćenu loptu.

Kad je Nadal došao do svoje četvrte meč-lopte, Goffin je odlučio potegnuti jedan forhend, ali je lopta završila izvan granica igrališta, što je izazvalo erupciju oduševljenja na stadionu Manolo Santana. Bio je to sedmi međusobni dvoboj Nadala i Goffina u kojem je peterostruki madridski pobjednik došao do pete pobjede, a svih pet je ostvario na zemljanoj podlozi.

Nadal u četvrtfinalu čeka mogući dvoboj sa svojim legitimnim nasljednikom, sunarodnjakom Carlosom Alcarazom, koji će na svoj 19. rođendan za proboj u četvrtfinale morati pobijediti Britanca Camerona Norrieja. Ostala tri para četvrtfinala su poznata, a čine ih: Novak Đoković (SRB/1) - Hubert Hurkacz (POLJ/12), Andrej Rubljov (6) - Stefanos Tsitsipas (GRČ/4) i Felix Auger-Aliassime (KAN/8) - Alexander Zverev (NJEM/2).

