Nakon dugog natezanja, saga je konačno završila. Novak Đoković (34) nije htio otkriti je li se cijepio, mnogi su smatrali da neće putovati u Melbourne, ali najbolji svjetski tenisač ipak će nastupiti na Australian Openu.

Za nastup na prvom ovosezonskom Grand Slamu uvjet je bilo obavezno cijepljenje, no Novak je zatražio pa onda i dobio medicinsko izuzeće zbog kojeg ima pravo ući u Australiju bez potvrde o cijepljenju.

Đoković́ je podnio zahtjev za medicinsko izuzeće koje je odobreno nakon rigoroznog procesa pregleda koji je uključivao dva odvojena nezavisna vijeća medicinskih stručnjaka.

Jedno od njih bila je Nezavisna komisija za razmatranje medicinskih izuzeća koju je imenovalo Ministarstvo zdravlja države Viktorije. Oni su procijenili sve prijave da vide ispunjavaju li smjernice Australske tehničke savjetodavne grupe za imunizaciju. Prijave su pregledane i odobrene samo u skladu sa smjernicama Australske tehničke savjetodavne grupe za imunizaciju.

- Prvi tenisač svijeta Novak Đoković nije imao nikakav poseban tretman da bi bi dobio liječničko izuzeće od cijepljenja protiv koronavirusa, koje je obavezno sa sve koji će nastupiti na Australian Openu - objavio je u srijedu Teniski savez Australije i vlada države Victorije.

- Mislim da će mnogi ljudi u državi Victoriji biti razočarani ovakvim ishodom. No, proces je takav kakav je i nitko nije imao poseban tretman. Proces je anoniman i vrlo striktan - izjavila je ministrica sporta države Victorije Jaala Pulford. Dužnosnici su rekli da je Đoković bio jedan od rijetkih, od njih 26, koji su zatražili izuzeće i dobili ga.

Zanimljivo, australske vlasti su do sada uporno tvrdile da Đoković neće dobiti izuzeće i da će moći nastupiti samo ako se cijepi pa je vijest o njegovom nastupu na Australian Openu iznenadila javnost i izazvala val negativnih reakcija. Mnogi su se pobunili i smatraju da je Novak dobio izuzeće samo zbog svojih uspjeha i statusa kojeg ima u svijetu tenisa.

Neki njegovi rivali, pak, nisu baš afirmativno govorili o ustupku za Đokovića.

- Ja sigurno ne bih dobio to izuzeće - rekao je Jamie Murray.

Srpski mediji pišu kako je Novak dobio izuzeće zbog celijakije, kronične gastroenterološke bolesti koju obilježava nepodnošljivost glutena, bjelančevina, pšenice... No, direktor Australian Opena Craig Tiley tvrdi kako se srpskom tenisaču nije pogodovalo zbog njegovog statusa, ali da on sam ne zna zašto je Đoković dobio izuzeće.

- U potpunosti shvaćamo i suosjećamo s ljudima koje Novakov dolazak uznemiruje zbog ranijih izjava o cijepljenju. Pokušat ću ga ohrabriti da o tome govori u javnosti. To ne bi pomoglo samo njemu već i zajednici. Prolazimo kroz teško razdoblje i cijenili bismo to, ali to je na njemu.

Ova vijest je razljutila i Tonija Nadala, strica i bivšeg trenera velikog Rafaela Nadala. Obojica imaju po 20 Grand Slamova, a Novak bi trijumfom u Melbourneu izbio na vrh vječne ljestvice.

- Moram priznati da sam, do ove objave, mislio da će odustati od nastupa ili da će se cijepiti. Skoro šest milijuna ljudi je izgubilo život od ovog prokletog virusa. Želim misliti da Novak to zna i da će, kao znak ljudske osjetljivosti i razumijevanja drugih, objasniti situaciju. Bilo bi dobro kada bi dao neko objašnjenje jer ne vjerujem da je došlo do bilo kakvih neregularnosti. On, naravno, nema obavezu dati ovakve osobne informacije, ali u isto vrijeme mora biti svjestan da je u ovom trenutku svijet u ozbiljnoj zdravstvenoj krizi i da globalno ljudi veoma pate zbog svega što se događa.

Đoković je uvijek bio omiljen na Australian Openu. Poštovao je tamošnju publiku, oni su njega podržavali, a u konačnici je tamo osvojio čak devet Grand Slamova. Ipak, to bi se moglo promijeniti ako je vjerovati Sidney Morning Heraldu. Zbog odluke da se ne cijepi, Novaka bi u Melbourneu mogli dočekati zvižduci, uvrede i negodovanje.

Igrač australskog ragbija Kevin Bartlett je ironično rekao:

- Novak Đoković je najveći tenisač svih vremena. Laver, Agassi, Federer, Sampras, Nadal, McEnroe, Connors i Borg, zaboravite njih. Đoković je osvojio 20 Grand Slamova, 87 titula i milijardu dolara, a da mi nismo znali da ima zdravstvenih problema koji ga slabe.

Đoković je Melbourneu je osvojio čak devet od svojih 20 Grand Slamova i tamo će loviti povijesni 21. koji bi ga lansirao na prvo mjesto vječne ljestvice ispred Rafaela Nadala i Rogera Federera koji imaju po 20. Upravo zbog toga je i imao motiv više za odlazak u Australiju. A hoće li to uspjeti napraviti, vidjet doznat ćemo između 17. i 30. siječnja koliko i traje turnir.