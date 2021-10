Povjerenik NBA lige Adam Silver izjavio je da se nada da će se Kyrie Irving, zvijezda Brooklyn Netsa, ipak cijepiti, jer bi svojim odbijanjem da to učini mogao propustiti cijelu sezonu.

POGLEDAJTE VIDEO: NBA All-Star

Irving je odlučan u tome da se neće cijepiti protiv korona virusa, a Brooklyn Netsi su odlučili da neće trenirati niti igrati s njima dok se ne cijepi, što je u New Yorku obavezno za sve koji žele biti na velikim skupovima u zatvorenom prostoru kao što su sportske dvorane.

- Nadam se da će se Irving, unatoč tome što misli o ovom pitanju, na kraju ipak cijepiti. Volio bi ga gledati kako igra. No, to je problem između njega i New Yorka, to nije pitanje za NBA ligu. Moje je mišljenje da bi bilo najbolje da se svaki igrač cijepi - kazao je Silver novinarima uoči nove sezone koja počinje u utorak.

Liga i u Udruga košarkaša nisu se uspje dogovoriti o tome da cijepljenje bude obavezno za sve igrače, ali Silver je kazao da je oko 96 posto košarkaša cijepljeno.