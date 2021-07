Ne jedna, nego dvije medalje. Imamo dvije medalje, viknuo je u kamere Mate Pavić nakon pobjede u polufinalu Olimpijskih igara.

Nakon što se hrvatski teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig uvjerljivom partijom u četvrtak plasirao u finale teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Tokiju, to su par sati kasnije učinili i Nikola Mektić i Mate Pavić, koji su u polufinalu svladali Amerikance Austina Krajičeka i Tennysa Sandgrena sa 6-4, 6-4.

Hrvatski finale na rasporedu je kao treći na središnjem terenu nakon oba polufinala u muškom singlu koja počinju u 8 sati po hrvatskom vremenu. To znači da bi mogli na teren oko podneva.

Najbolji par svijeta je u seriji od 14. pobjeda zaredom, a izgubili su samo jedan dvoboj od zadnjih 21.

- Prvi put na Olimpijskim igrama i odmah medalja. Presretni smo jer konstantno ove sezone igramo jako dobro, imamo svega pet poraza. Mislim da smo danas dominirali protiv Amerikanaca, bili smo čvrsti na servisu, nismo im dali nikakve šanse i zasluženo smo prošli u svehrvatsko finale. Kako to dobro zvuči, sve hrvatsko. Za ne povjerovati. Imamo dvije olimpijske medalje. Dobar je osjećaj. Jako smo sretni, odigrali smo odlično, tijekom turnira smo podizali nivo igre, ne znam što reći. Mislim da je to velika stvar za hrvatski tenis, imamo tradiciju u parovima već neko vrijeme, pogotovo posljednjih nekoliko godina, Mektić, ja, Dodig, Čilić sada. Jako sam sretan zbog njih jer su zaslužili tu medalju. Mislim da je velika stvar za naš tenis, sutra uživamo u finalu. I to je to - govorio je Pavić za HRT, a u tome trenutku su prošli Marin Čilić i Ivan Dodig. Skandirali su našim tenisačima, a Pavić im je u šali uzvratio.

- Jeste spremni za sutra ha, jeste li spremni?

Ovo je povijesni dan za hrvatski tenis, povijesni dan za hrvatski sport. Bez ikakvog ustručavanja možemo glasno uzviknuti da smo postali tako moćna teniska sila! Jer ono što naši tenisači rade u Tokiju... Pišu povijest hrvatskog i svjetskog tenisa. Samo dvaput u povijesti su u finalu Olimpijskih igara igrali tenisači iz iste države u muškim parovima. Amerikanci 1904. godine, Britanci 1908. godine, a sada su im se nakon 113 godina priključili i Hrvati!

U hrvatskom finalu borit će se za zlato, a neće morati gotovo ništa analizirati jer jedni druge znaju u dušu.

- Nema tajni među nama, znamo se dobro, nismo nikada igrali međusobno. Mislim da će i oni pripremiti neku taktiku, mi protiv njih. Mislim, bit će zanimljiv meč, oni su stalno kroz turnir igrali odlično. Čilić je bio spektakularan. Bit će dobar meč, sutra je finale i uživamo. Proslavit ćemo i podružit ćemo se pa opet sutra proslaviti bez obzira na ishod. Veliki je dan sutra za hrvatski tenis. Moramo uživati u tome - kazao je Pavić.

- Drago mi je što smo dio toga, naša imena će negdje biti zauvijek zapisana, stvarno su Olimpijske igre predivna uspomena. Sutra će biti jedan lijepi dan i svi ćemo uživati u meču. Dva hrvatska para u finalu, baš nestvarno to zvuči - kazao je Mektić.

- Mi smo tu da probamo pobijedit, oni su tu da pobijede nas. Ja očekujem težak meč, oni su odigrali nekoliko fenomenalnih mečeva, danas pogotovu i veselimo se tome. No, najvažnije je da svi skupa uživamo u predivnom danu za Hrvatsku. Nadam se samo da neće umjesto nas prenositi gimnastiku, ipak su četiri Hrvata na terenu - zaključio je Mate i 'bocnuo' HTV. Naime, prije nekoliko dana kada su igrali protiv Musettija i Sonega i vodili veliku bitku, državna televizija prenosila je gimnastiku.

I Mektić je oduševljen hrvatskim finalom.

- Sretan sam, drago nam je, nakon što su Marin i Ivan dobili, da smo i mi dobili i omogućili finale. Ne mora više biti nitko pod stresom, tko god pobijedi je dobro. Uživat ćemo. Jako dugo smo dobri prijatelji, svi smo sretni. Znači nam podrška, drago nam je što se naša delegacija proširila i navijala za nas. Bi li nam zlato značilo više od Wimbledona. Wimbledon je Mount Everest, ovo je drugačije. Ovo je poseban osjećaj kao što je Davis Cup. Zlato bi bilo neprocjenjivo, ali Wimbledon je važniji.

Finale parova je na rasporedu u Ariake centru u 9 sati u petak.

I naši dečki priželjkivali su hrvatsko finale. Neka se zabave u finalu i uživaju u ovome jedinstvenom trenutku pa tko pobijedi, pobijedi. To je manje važno. Najbitnije je da je zlato i srebro samo naše!