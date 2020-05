'Nadamo se da hrvatski Cafu uživa u rođendanu u mirovini'

Bilo je i bit će igrača za koje, kad se crta podvuče, nikome nije važno čiji dres nose jer su - univerzalno poštivani i od svojih navijača i od protivnika.

Foto: Screenshot/hrt

Derby della Madonnina na San Siru pohodio sam jedno 15-20 puta. Navijači Milana Nicolu Bertija ne bi ni spomenuli bez uvrede, navijači Intera uz Gattusa bi svaki put vezali psovku. Ali nikada se niti jedan Milanista, ni u kafiću nakon najtežeg poraza, nije blatom nabacivao na račun Zanettijeve legende. Kao što Interistima preko usana nisu išle uvrede kada bi se spomenuo Baresi.

Ima takvih sportaša. Ljudi kao što su Javier Zanetti ili Franco Baresi. Ili... Darijo Srna. Od Čapljine i Metkovića preko Hajduka i Šahtara do Cagliarija i Serie A. Jači od rata u drugom domu u Donjecku, jači od optužbi da se dopingira. Za Hrvatsku: 134 puta. Od toga 68 puta kao kapetan. Vođa. Uvijek prvi. I kad usred Europskog prvenstva ode kući, pokopa oca pa se vrati povesti suigrače u sljedeći izazov.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Veličanstvena karijera započela je u Hajduku 1999. godine kada je ispunio svoje snove i obukao 'bili' dres. Osvojio je s Hajdukom naslov hrvatskog prvaka i dva Kupa, a onda se zaputio na putovanje života. Došao je u Šahtar 2003. godine i upisao se u povijest kluba. U 15 godina skupio je 492 nastupa, 35 golova i 121 asistenciju. Osvojio 10 naslova ukrajinskog prvaka, sedam Kupova i 2009. godine Kup Uefe.

Foto: /NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Imao je 36 kada je nakon 15 godina zaokružio svoju priču u Šahtaru. U kojem je, naravno, kao stranac, također bio kapetan. Tražio ga je Inter, ali poseban kakav jest otišao je u - Cagliari. Navijači na Sardiniji zavoljeli su ga u roku odmah, ali u lipnju prošle godine shvatio je da je došlo vrijeme za kraj i vratio se kući. U svoj Šahtar gdje je postao pomoćni trener, a tu ulogu obavlja već godinu dana.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Proglašavan je najboljim igračem ukrajinske lige, bio je u idealnim momčadima Lige prvaka i Europske lige. Za Hrvatsku je od 2002.-2016. igrao na dva Svjetska i četiri Europska prvenstva i skupio rekordna 134 nastupa.

Danas je napunio 38 godina. Uzor, putokaz svakoj generaciji koja dođe iza njega... Hrvatski Cafu.

- Nadamo se da hrvatski Cafu uživa u svom prvom rođendanu u mirovini - napisala je Fifa na Twitteru i tako čestitala rođendan jednom od najboljih hrvatskih nogometaša.

Most caps for @HNS_CFF 🇭🇷

Record appearances for @FCShakhtar_eng 🇺🇦



We hope the ‘Croatian Cafu’ enjoys his first birthday in retirement 🎉 pic.twitter.com/UHNwhBwsMt