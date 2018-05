Nagazio mu koljeno kopačkom i prošao potpuno nekažnjeno...

Odigrana je utakmica doigravanja između Aston Ville i Fulhama za plasman u Premier ligu. Fulham je na kraju slavio rezultatom 1-0, ali ono što je njihov branič napravio u 30. minuti zaista je ružno.

Ryan Fredericks našao se u duelu za loptu s 22-godišnjim Jackom Grealishem, te mu, preskačući ga, punom kopačkom nagazio na koljeno. Sudac Anthony Taylor mogao je 25-godišnjaku dati i crveni karton, ali on se uopće nije oglasio, što je izazvalo veliki bijes igrača Aston Ville.

Faul se dogodio na samoj crti, tik ispred trenera Stevea Brucea, koji je bio vidno isfrustriran ovom situacijom.

Foto: screenshot/Dailymotion

Bijesni su bili i navijači na društvenim mrežama:

Ryan Fredericks has to be sent off there, awful challenge — OW9 (@OllyWebb7) May 26, 2018

That's a red card from Fredericks. That's utterly sickening. Deliberate, and calculated stamp on a helpless Grealish. Disgusting #AVFC — numb (@dvtavfc) May 26, 2018

That is rather naughty from Fredericks. Should have been sent off. — Thomas Frost (@Frosty_Potter89) May 26, 2018

Ryan Fredericks doesn't even get a talking to after stamping on Jack Grealish.



Anthony Taylor may not have seen it properly but will regret it when he sees it back. — Andrew Raeburn (@andrew_raeburn) May 26, 2018

Oh wow that’s disgraceful from Fredericks. — Khaleem Azam. (@AzamWHUFC) May 26, 2018

absolutely disgusting from Fredericks. Fulham moaning about the refs last year, this year they have the luck. #PlayOffFinal — Alex Stone (@_alexgstone) May 26, 2018

Stupid from Fredericks if deliberate, and it looked as if it was. — Huw Davies (@thehuwdavies) May 26, 2018

Bivša zvijezda Aston Ville Lee Hendrie rekao je za Sky Sports:

- Što se više uspori, vidljivije je da je ovo prekršaj za crveni karton. Izvukao se s ubojstvom.

Prvi, a na kraju i jedini, gol na utakmici postigao je Tom Cairney u 23. minuti i tako odveo svoju momčad među elitu. Ovo mu je šesti, ali definitivno najbitniji gol ove sezone.