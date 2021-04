Iako će na kraju sezone ostati bez Hansija Flicka (56) koji je prošle sezone osvojio baš sve s klubom, navijači ne smiju očajavati jer je Bayern München osigurao veliko trenersko ime!

Riječ je o mladom treneru Leipziga Julianu Nagelsmannu (33) koji će novu dužnost preuzeti ovoga ljeta, potvrdio je Bayer Iako je prošli tjedan tvrdio kako mu se nije nitko javio iz Münchena, Nagelsmann je u ponedjeljak razgovarao s čelnicima Leipziga i zatražio raskid ugovora.

Htio je on u Bayern, htjeli su oni njega, ali problem je predstavljao njegov ugovor koji ga s Leipzigom veže do 2023. godine. No, kada je tu novac, uvijek se nađe rješenje. Mladi njemački stručnjak će raskinuti ugovor s klubom Danija Olma, ali će Bayern za njegove usluge morati iskeširati 25 milijuna eura što je najveći novac u povijesti koji je isplaćen za nekog trenera. Klub iz Münchena je prije 'otimao' igrače iz konkurentskih klubova, a sada je nastavio s trenerima.

Nije poznato koliku će plaću imati, ali Bayern se želio osigurati za dulje razdoblje, a očito toliko vjeruje u Nagelsmanna pa je s njim potpisao ugovor do lipnja 2026. godine.

On se ove sezone s Leipzigom jako dugo borio za naslov s Bayernom. I dalje nije ništa gotovo jer bavarski klub tri kola prije kraja ima sedam bodova više, ali nada je tanka. Već u sljedećem kolu momčad Hansija Flicka može do novog naslova.

Inače, Nagelsmann je jedan od najmlađih trenera u ligama petice. Nogometnu karijeru je mogao prekinuti zbog ozljede pa je odmah prešao na trenersku, što je bio pun pogodak. Hoffenheim je trenirao od 2016. do 2019. godine pa prešao u Leipzig s kojim je prošle sezone bio u polufinalu Lige prvaka. Ipak, kada Bayern zove, to se ne odbija.

Priču o njegovom dolasku na Allianz Arenu zakotrljao je prije desetak dana legendarni nogometaš Bayerna Lothar Mathaaus, koji je najavio odlazak Hansija Flicka na kraju sezone, a to se i dogodilo. Flick je prije tjedan dana najavio odlazak iz bavarskog velikana, nije otkrio razlog, ali svima je jasno da je to rezultat sukoba sa sportskim direktorom Hasanom Salihamidžićem (43) s kojim je u groznim odnosima jer nema skoro nikakve ovlasti što se tiče transferne politike kluba. No jedan od razloga je i taj što navodno sadašnji trener Bayerna zna da ga čeka mjesto u reprezentaciji nakon odlaska Joachima Löwa.

Igrače je vijest o njegovom odlasku šokirala, ali klub je stao na loptu i rekao da će razgovarati s Flickom. Na kraju su dogovorili raskid ugovora. Za to vrijeme su osigurali dolazak ponajboljeg trenera današnjice kojemu su tek 33 godine.