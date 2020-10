Dinamo osigurao pojačanje: Mišić ipak stiže na Maksimir!

Sporting se nećkao, mijenjao uvjete, ali nekoliko sati prije kraja prijelaznog roka došlo je do preokreta. Josip Mišić će doći u Dinamo na posudbu do kraja 2021. godine. A moći će igrati samo u HNL-u...

<p><strong>Josip Mišić (26) </strong>će na kraju ipak nositi Dinamov dres iako se činilo u ponedjeljak popodne da od njegovog dolaska neće biti ništa. </p><p>Novi je to preokret u pregovorima između <strong>Sportinga iz Lisabona i Dinama</strong>. Josip je još jučer bio na korak od 'modrih', ali portugalski klub je zakomplicirao cijelu situaciju tako što je imao nove zahtjeve. Ipak, na kraju je došlo do dogovora i Mišić će stići na Maksimir i to samo četiri sata prije kraja roka.</p><p>Iako se činilo da je bivši igrač Rijeke daleko od Dinama, navečer se dogodio preokret. Dinamo je par sati prije kraja prijelaznog roka u HNL-u osigurao novo pojačanje. Doznajemo da Mišić dolazi iz Sportinga u Dinamo na posudbu do kraja 2021. godine. Mišić će imati pravo nastupa u HNL-u, ali Zoran Mamić ga neće imati na raspolaganju u grupnoj fazi Europske lige.</p><p>Trenutno je ozlijeđen, oporavlja se od operacije prepona koju je imao u lipnju, a uskoro bi trebao početi trenirati. Nema sumnje kako će biti veliko pojačanje za Dinamo jer već ima iskustvo igranja u najjačem rangu hrvatskog nogometa. Nastupao je za Rijeku i Osijek.</p><p>Mišićev dolazak je dogovoren, ali 'modri' nisu uspjeli nagovoriti Portugalce da se predomisle što se tiče Rafaela Camacha koji ipak neće s Hrvatom doputovati u Zagreb.</p><p>Josip Mišić iza sebe ima odličnu sezonu u PAOK-u, bio je i u najboljoj momčadi tamošnje lige. No, cijela priča s korona virusom poremetio je financijske planove Grka, pa se Mišić ovoga ljeta vratio u Lisabon. Tamo se nije nametnuo, a u međuvremenu se dogodila ozljeda.</p><p>Hrvatski veznjak oduševljavao je u HNL-u u dresu Rijeke pod vodstvom Matjaža Keka, a na Rujevicu je tada i stigao jedini naslov u povijesti Hrvatske. Prošle sezone u dresu PAOK-a upisao je 32 nastupa, zabio šest golova, imao i 11 asistencija. Tržišna vrijednost iznosi mu 3 milijuna eura. Na posudbu u Dinamo dolazi do kraja 2021. godine. Još se dogovaraju neki detalji sa Sportingom.</p>