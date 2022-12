Naglić: Dinamo nikako ne može voditi osuđenik iz druge države

Jedan od onih koje je na današnjoj press konferenciji u Mostaru prozvao Zdravko Mamić bio je Ognjen Naglić. Riječ je o dugogodišnjem članu Dinama, koji je trenutno obavlja funkciju u Izvršnom odboru kluba.

- Ognjena Naglića sam ja doveo u Dinamo, kad su ga kao pseto potjerali s HRT-a. Ja sam ga plaćao iz svoga džepa. Ti ljudi imaju svoju hobotnicu, a glavni su Antolić i njegova djevojka Iva Cigrovskij - rekao je Mamić.

Ognjen Naglić je nakon presice gostovao u N1, a njegov intervju prenosi Sport Klub.

- Sve što se dogodilo bio je dobro orkestrirani dvostruki puč. Prvi se dogodio u Skupštini kada je bilo vrlo ružno, padale su teške riječi, prijetilo se, a na koncu je sve prijavljeno nadležnim državnim institucijama koje će odlučiti tko je na kraju u pravu. Drugi puč dogodio se u Nadzornom odboru, doista nikada nisam vidio da svih 17 članova glasa jednako. Sve je to bilo dobro izvedeno - rekao je Naglić.

Naglić je govorio o Dinamu otkad je Mamić u bijegu od hrvatske države.

- Dinamo funkcionira odlično, rezultati su fantastični, pomirili smo se s navijačima, nema više vrijeđanja, atmosfera je odlična. Mamić je napravio velike stvari za Dinamo, to nitko ne može zanijekati, ali klub bolje funkcionira bez njega - rekao je i dodao:

- Bilo bi najbolje da sam Mamić može sam shvatiti kako klub ne može voditi čovjek koji je pravomoćno osuđen za težak kriminal, i to još iz druge države. Toga nema nigdje, pogotovo ne u jednoj zemlji Europske Unije. Pravna država mora reagirati da se ovakve stvari ne događaju.

Što misli o teorijama kako klubom vlada borba dva klana?

- Čuo sam dosta naklapanja o tome, uglavnom po nekim portalima, ali doista ništa ne znam o tome. To je bacanje dimne zavjese. Antolić nije bio jedini koji je odbio zapovijedi iz Međugorja, još su odbila tri člana Izvršnog odbora, a Antolić ih je upozorio da paze što rade jer bi svi mogli završiti u zatvoru.

Tko upravlja novcem nakon skandala na Izvršnom odboru?

- U ovom trenutku iz kluba ne može izaći niti lipa, sve je hermetički zatvoreno. Novcem upravlja tročlana uprava, on se ne može više bilo kako izvlačiti iz kluba. Mogla bi se dogoditi situacija da je netko toliko moćan da npr. kupi igrača za 500 tisuća eura, cijena se ‘napumpa’ do dva milijuna eura pa se novac podijeli. Ali, to se u ovom trenutku ne može dogoditi.

Zašto je Mamić sada reagirao na ovakav način?

- Ranije nije reagirao ovako agresivno iako mu je uprava već branila dovođenje trenera Milanića, pa nekih igrača poput Pjace. Sada je drugačije reagirao jer mu je klub zabranio imenovanje novog sportskog direktora kojeg trenutno nemamo. Odlučili smo kako će tu funkciju do daljnjega obavljati Ante Čačić dok se ne pronađe trajno rješenje, a takvu odluku ne odobrava Mamić.

Zašto je Naglić odjednom promijenio mišljenje o Mamiću nakon svih godina lojalnosti?

- Mamić se jednom prilikom pojavio na video zidu tijekom sjednice uprave i davao je neke zahtjeve, a ja sam rekao da me ne tjera da biram između njega i kluba. Tu se situacija promijenila. U to vrijeme nije bilo pravomoćne presude, a sada se to znatno promijenilo. Ponavljam, klubom ne može upravljati osuđeni kriminalac iz druge države.

Konačno, gradonačelnik Tomašević je zatražio pojašnjenje što se događa u klubu, je li moguće da se zbog nastale situacija stopira izgradnja stadiona?

- Apsolutno je moguće. Novac, kapital su jako važni i nitko ne želi davati novac ako ne zna u kojem će smjeru biti iskorišten.

