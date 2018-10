Najbolja na svijetu ima herniju diska: Pomaknuo se, al igrat ću

Prva tenisačica svijeta, Simona Halep, prije nekoliko dana saznala je neugodnu vijest. Njezini bolovi u leđima, zbog kojih je morala predati meč prvog kola na WTA turniru u Pekingu, posljedica su - hernije diska:

- Bila sam na magnetnoj rezonanci i otkrila da imam herniju diska. Moram popričati s doktorima, ali nadam se da se vraćam ubrzo - javila je na Twitteru svojim fanovima u utorak.

Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia.

I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated. Thanks for all your support ❤️ pic.twitter.com/tQ6cFTsB9o